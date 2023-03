Envato Elements/Divulgação Governo de SP leva mamografia gratuita para mulheres acima de 35 anos

A carreta-móvel do programa “Mulheres de Peito”, iniciativa da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem (FIDI), ficará na capital entre os dias 06 e 11 de março, realizando mamografias gratuitas para mulheres acima de 35 anos. Para realizar o exame, mulheres de 35 a 49 e acima de 70 anos precisam levar pedido médico, RG e cartão SUS. No caso de mulheres de 50 a 69 anos, basta levar somente RG e cartão SUS.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

Instalada na Avenida Mário de Andrade, nº 664, no Portão da Praça Cívica do Memorial da América Latina, a carreta funciona de segunda a sexta-feira, das 8h à 17h, e aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados), a partir da distribuição de senhas no período da manhã. Ao todo, serão realizados 50 exames por dia durante a semana e 25, aos sábados.

As imagens capturadas nos mamógrafos são encaminhadas para o Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem a (SEDI), serviço da Secretaria da Saúde que emite laudos à distância, na capital paulista. O resultado sai em até 2 dias após a realização do exame.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso e incentivar mulheres a realizarem exames de mamografia pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em todo o Estado. Para isso, as carretas percorrem os municípios paulistas ininterruptamente.

As unidades móveis contam com equipe multidisciplinar composta por técnicos em radiologia e agente administrativo. E para contribuir com agilidade do diagnóstico, cada veículo é equipado com conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, computadores e mobiliários.

Protocolos de segurança

Após ter itinerários preventivamente suspensos no início da pandemia, o programa “Mulheres de Peito” retorna seguindo protocolos rígidos de combate à Covid-19, sempre exigindo o uso de máscara, distanciamento e higienização das mãos — medidas válidas tanto para a equipe, quanto para as pacientes.

O projeto existe desde 2014, e as carretas já percorreram mais de 300 locais. No total, já foram realizadas cerca de 230 mil mamografias, 7 mil ultrassons e 700 biópsias. Além disso, mais de 2 mil mulheres já foram encaminhadas para exames complementares e/ou início do tratamento oncológico em unidades estaduais especializadas.

Fonte: IG Mulher