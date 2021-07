Governo de SP anuncia início de pagamentos de programas sociais do Bolsa do Povo

Reprodução Inscrições para programa social devem ser feitos pelo site do Bolsa do Povo

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (21) o início dos pagamentos dos programas Vale-gás e SP Acolhe ainda neste mês. De acordo com o Palácio dos Bandeirantes, a adesão aos benefícios que englobam o Bolsa do Povo devem ser feitas pelo site do programa .

Mais de 100 mil famílias devem receber três parcelas de R$ 100 do Vale-Gás até dezembro. Segundo a secretária de desenvolvimento social, Célia Parnes, os valores serão depositados a cada dois meses.

“São mais de R$ 30 milhões investidos nesse programa, são R$ 300 em três parcelas de R$ 100, iniciando-se imediatamente. R$ 100 agora em julho, na sequência setembro, na sequência novembro”, explicou a secretária.

Já o SP Acolhe prevê assistência financeira para 15 mil famílias que perderam parentes para à Covid-19. Os beneficiários vão receber seis parcelas de R$ 300, totalizando R$ 1.800 até dezembro.

Informações sobre os programas sociais podem ser encontradas no site do Bolsa do Povo. As dúvidas dos beneficiários também poderão ser respondidas pelo WhatsApp (11 9 8714-2645) ou no telefone 0800 7979 80.

Vale-Gás

O anúncio do programa foi feito no último mês pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em coletiva no Palácio dos Bandeirantes. O programa visa atender famílias de baixa renda e vai garantir transferência de renda para a compra de botijão de gás de cozinha (GLP 13kg).

Para estar elegível ao recebimento do vale, é preciso que a família tenha a renda por pessoa inferior a R$ 178. A Secretaria de Desenvolvimento Social estima investimento superior a R$ 31,3 milhões, com a participação 82 municípios paulistas .

SP Acolhe

O auxílio beneficiará pessoas que perderam parentes para Covid-19 e deverá atingir 15 mil famílias. Para ser elegível ao benefício, as famílias devem ser inscritas no CadÚnido , com renda mensal de até três salários mínimos.

O programa considera todas as estruturas familiares, exceto a unifamiliar (uma única pessoa), com filhos de todas as idades.