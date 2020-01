Governo de São Paulo anuncia volta das obras de expansão da Linha Verde do metrô

arrow-options Reprodução / Facebook Caso aconteceu no Rio Ribeira de Iguape, no litoral de São Paulo

Uma menina de nove anos se afogou no Rio Ribeira de Iguape , no litoral de São Paulo. Para tentar salvar a vida da criança, três homens entraram no rio. Dois deles morreram e o pai da menina continua desaparecido. A criança também faleceu. Os bombeiros continuam as buscas nesta sexta-feira (17).

Leia mais: Jovem escalpelada em kart pede reparação de 10 milhões de dólares e casa nos EUA

Momentos antes do incidente, a criança estava brincando na água. O caso aconteceu por volta das 15h da quinta-feira (16). Ela caiu em um buraco dentro da água e se afogou. O pai e dois amigos da família tentaram socorrer a criança, mas foram puxados pela correnteza .

Banhistas que estavam no local acionaram os salva-vidas. Pescadores ajudaram nas buscas e localizaram os dois amigos do pai da garota e os retiraram do rio. Os banhistas estavam tentando reanimar os dois corpos no momento em que os bombeiros chegaram ao local.

Leia também: Carlos toma remédios para controlar humor e preocupa Bolsonaro, diz jornalista

Os corpos de Jair Antunes Rodrigues, de 65 anos e Alexandre Pereira, de 42, foram encaminhados para uma unidade de saúde, mas não resistiram e morreram. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Registro.