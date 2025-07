Governo cria força tarefa para tentar evitar prejuízo de R$ 32 bilhões

O governo federal montou uma força-tarefa envolvendo os ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), e das Relações Exteriores para definir medidas capazes de minimizar os impactos da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos agrícolas brasileiros. A decisão norte-americana, que entra em vigor em primeiro de agosto, ameaça exportações estratégicas e pode gerar um prejuízo bilionário estimado em R$ 32,4 bilhões para o Brasil, com reflexos diretos no agronegócio.

As equipes técnicas dos três ministérios já desenharam as linhas gerais de um plano de contingência, que agora passa por ajustes finais e será apresentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima semana. A proposta também precisa ser validada pela Casa Civil antes de ser anunciada oficialmente. Entre as medidas em estudo estão linhas de crédito emergencial, incentivos à diversificação de mercados e estímulos à exportação por novas rotas.

A preocupação do governo é proteger cadeias produtivas especialmente vulneráveis, como a de carne bovina e suína, milho, soja e suco de laranja. Segundo o ministro Fernando Haddad (Fazenda), o Brasil tem buscado diálogo com técnicos do Tesouro norte-americano, mas há dificuldades impostas pela própria Casa Branca, que tem evitado tratar diretamente do assunto em nível político. “Temos razão para querer negociar, mas o tema está centralizado na cúpula da presidência dos EUA, o que dificulta entender os próximos passos”, afirmou.

Diante do impasse com os norte-americanos, o governo brasileiro também aposta na ampliação de acordos com países da Ásia e América Latina. Recentemente, houve avanços em negociações com Vietnã, Japão, Indonésia e Filipinas. Para o agronegócio brasileiro, responsável por mais de 25% do PIB nacional, o momento exige resposta rápida e firme para garantir previsibilidade, confiança e competitividade no comércio exterior.

