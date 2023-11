Governo celebra 10 anos da Rede Abraço e assina parcerias para implementação de projetos no campo da política sobre drogas

O Governo do Estado, por meio da Subsecretaria de Estado de Políticas sobre Drogas (SESD), celebrou os 10 anos do Programa Estadual de Ações Integradas sobre Drogas (Rede Abraço) e premiou 30 iniciativas no campo da política sobre drogas. A cerimônia foi realizada, nesta terça-feira (21), no Salão São Tiago, no Palácio Anchieta, em Vitória, e contou com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande.

“A gente vê que o programa Rede Abraço vale a pena diante dos depoimentos e resultados apresentados hoje. O mundo vive essa epidemia das drogas há muito tempo. Faltava por parte do Governo um local para as pessoas baterem à porta e receberem atendimento. O apoio profissional potencializa a possibilidade de recuperação”, disse o governador.

Os projetos contemplados no Edital de Boas Práticas 2023 vão receber o prêmio de R$ 40 mil, cada um, totalizando um repasse de R$ 1,2 milhão. As iniciativas selecionadas visam viabilizar ou fortalecer iniciativas em três eixos temáticos: prevenção ao uso de drogas; cuidados e tratamentos para pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas; e reinserção social.

Durante o evento, também foi assinada a proposta de celebração de convênio para fortalecimento dos Conselhos Municipais sobre Drogas em 2023. O objetivo é contemplar até 10 municípios com recursos de até R$ 80 mil, que poderão ser utilizados para aquisição de equipamentos para infraestrutura, mediante apresentação de plano de trabalho.

A secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, destacou a importância da Rede Abraço, que atua dentro de uma política de transversalidade, com ações voltadas para prevenção, cuidado, tratamento e reinserção social das pessoas que sofrem com os efeitos do uso de álcool e outras drogas. “E foi graças à sensibilidade do Governo do Estado que foi criada a Rede Abraço, em 2013. Uma rede que, ao longo de uma década, se traduz em cuidado e solidariedade no amparo a milhares de pessoas”, afirmou.

Ainda segundo a secretária, é fundamental a necessidade de toda a sociedade se conscientizar sobre o quão desafiador é o problema. “A dependência química avança na nossa sociedade atingindo, indistintamente, pessoas de todas as classes sociais. Um fenômeno de âmbito mundial, que se revela como um dos maiores desafios que enfrentamos no seio das famílias e no campo da gestão pública”, pontuou.

Ela destacou ainda o edital de boas práticas, com valor de R$ 1,2 milhão, e a parceria com os nossos municípios, por meio de convênios para fortalecimento do Programa Estadual de Ações Integradas sobre Drogas. “São dois exemplos do muito que realizamos e planejamos realizar nessa área, em benefício dos nossos irmãos capixabas, que tanto precisam do nosso apoio para vencer uma batalha que, mais uma vez, repito: é de todos nós”, argumentou.

Segundo o subsecretário de Estado de Políticas sobre Drogas, Carlos Lopes, a Rede Abraço já premiou 99 iniciativas e repassou R$ 3,4 milhões desde 2020. “A temática das drogas é uma questão complexa, que deve ser abordada com soluções multisetoriais, inovadoras e criativas, como as apresentadas pelos contemplados no Edital de Boas Práticas. É preciso lidar com o assunto à luz da ciência, respeitando a autonomia e os direitos humanos do indivíduo e deixando de lado os preconceitos e jargões condenatórios. Entendemos também que os municípios devem ocupar um protagonismo importante, por isso assinamos esse fomento financeiro para ativação dos conselhos municipais”, ressaltou o subsecretário.

Também estiveram presentes a primeira-dama do Estado, Maria Virginia Casagrande; os deputados estaduais, Tyago Hoffmann e Janete de Sá; e os secretários de Estado e diretores-presidentes de autarquias, Bruno Lamas (Ciência e Tecnologia), Miguel Duarte (Saúde), Cynthia Grillo (Assistência Social), Jacqueline Moraes (Mulheres) e Pablo Lira (IJSN).

Projetos contemplados no Edital de Boas Práticas 2023:

Eixo Temático I – Prevenção ao uso de drogas

Espaço Criança Protegida

Proponente: Instituto Maltrapilho

Local: Vitória

Oficina do Saber

Proponente: Rede Amor e Compaixão

Local: Vitória

Dependência: yoga e arte como caminho

Proponente: Renata Chácara Pires

Local: Vila Velha

Plantando Novos Horizontes: fitoterapia e outras práticas integrativas como ferramenta de promoção de saúde mental

Proponente: Cristiana de Souza Dalton

Local: Vila Velha

Viver com direitos no território do samba

Proponente: Instituto Raízes

Local: Vitória

Escrita Criativa: educação popular na prevenção do uso de álcool e outras drogas com crianças

Proponente: Maurenia Lopes Ferreira de Almeida

Local: Vila Velha

O esporte como inclusão e transformação social

Proponente: Flávio Volponi Pereira

Local: Viana

Caminhos Possíveis

Proponente: Idalina Costa Souza

Local: Cariacica

REPensando Caminhos

Proponente: Thiago Ferreira Gomes

Local: Vila Velha

Cuidando do Território

Proponente: Associação de Moradores Cultural, Esportiva e Social do bairro Elias Bragatto

Local: Ibiraçu

2º Diga sim à vida Marilândia

Proponente: Associação Ambientalista de Marilândia (AAMA)

Local: Marilândia

Eixo Temático II – Cuidado e tratamento a pessoas com necessidades decorrentes do uso de drogas

Eu escuto a cor dos passarinhos: expressão, criação e sensorialidade no cuidado a pessoas com problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas

Proponente: Flavia de Macedo Cavallini

Local: Serra

Sons, movimentos e sentidos: Intervenções terapêuticas no CAPSi Serra

Proponente: Sabrina de Aquino Souza

Local: Serra

Rompendo Muros Invisíveis, construindo redes e ultrapassando barreiras: um podcast informativo de saúde mental do ES

Proponente: João Paulo Modeneze Rodrigues

Local: Vila Velha

Congo e cultura capixaba enquanto práticas de redução de danos e cuidado em saúde mental

Proponente: Daniel Delvano Silva Cunha

Local: Vila Velha

Ganhando pontos: acupuntura para alcoolistas e tabagistas na atenção básica em saúde

Proponente: Juliana Oliosi Calheiros

Local: Aracruz

A importância das oficinas terapêuticas no CAPS AD III de Vitória/ES

Proponente: Elaine Cristina dos Santos Freitas

Local: Vitória

De Cuca Legal

Proponente: Adriana Aparecida Miranda Salles de Sá

Local: Vitória

Apoio ao Combate do Tabagismo para promoção da Saúde e uma melhor qualidade de vida

Proponente: Leny Ventura dos Santo

Local: Viana

Eixo Temático III – Reinserção Social

Ateliê Arco-Íris

Proponente: Gabriel Fitaroni Neves da Cunha

Local: Viana

Container Barbearia Fênix

Proponente: Associação Terapêutica de Acolhimento Psicossocial Fênix

Local: Cariacica

Mulher Luz

Proponente: Instituto Raízes

Local: Vitória

Barbear Vida – Cuidar e capacitar é preciso

Proponente: Instituto de Consciência Antidrogas (ICAD)

Local: Afonso Cláudio

Prática de acesso à leitura em espaços não escolares: Ferramenta para manutenção, recuperação e inclusão social

Proponente: Instituto Horta de Vida

Local: Cariacica

Novos Tempos, Orgulho Renovado

Proponente: Associação Coletivo Aba Tyba

Local: João Neiva

Fábrica de Homens – capacitar para reinserir

Proponente: Projeto Alfa Comunidade Terapêutica

Local: Piúma

Recomeço para Todos

Proponente: Associação de Amparo Social, Educacional e de Reabilitação de Dependentes Químicos de Nova Venécia/ES (AASERDEQ)

Local: Nova Venécia

Mão na massa, fermentando conhecimento com técnicas e habilidades

Proponente: Grupo Resgate São Francisco de Assis

Local: Linhares

Projeto Desenvolver Potencialidades para Reinserção

Proponente: Comunidade Terapêutica Betânia

Local: Aracruz

Traçando Novos Rumos

Proponente: Associação de Prevenção e Assistência aos Dependentes de Drogas (APADD)

Local: Vila Velha

