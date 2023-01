Governo Biden quer engajamento forte com a equipe de Lula

Reprodução/montagem iG – 05/12/2022 Lula e Biden

Visando uma maior interação com o novo governo e a equipe do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken , deve conversar, por telefone, nesta terça-feira (3), com o ministro das Relações Exteriores do petista , Mauro Vieira, confirmou o Itamaraty .

Entre os assuntos discutidos entre Blinken e Vieira estão os cumprimentos após a posse de Lula e a viagem do chefe do Executivo brasileiro para os Estados Unidos, onde ele deve ter um encontro com o presidente americano, Joe Biden.

A ideia é que Lula faça a viagem para os EUA até março, já que, antes disso, o petista já tem visitas marcadas a países, como Argentina, nos dias 23 e 24 de janeiro, e logo depois, deve incluir Portugal e China na lista dos primeiros destinos internacionais. Segundo Vieira, o governo de Lula buscará um tratamento e relações de equilíbrio com os Estados Unidos e China.

Veja quem representou os EUA na posse de Lula:

a secretária do Departamento do Interior, Deb Haaland;

o assistente especial do presidente e diretor sênior para Assuntos do Hemisfério Ocidental do Conselho de Segurança Nacional, Juan Gonzalez;

o encarregado de Negócios da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil, Douglas A. Koneff.

