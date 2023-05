Governo autoriza quase R$ 2 milhões em obras no município de Rio Novo do Sul

O Governo do Espírito Santo autorizou, nesta sexta-feira (26), o início da realização de obras em Rio Novo do Sul que correspondem a um valor de R$ 1.948.548,64, com recursos do Fundo Cidades, gerido pela Secretaria do Governo (SEG). Da lista fazem parte projetos ligados às áreas de Esporte, Ação Social e Saúde.

A secretaria de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, representou o governador Renato Casagrande, na solenidade de autorização das ordens de serviço das obras, que serão realizadas em parceria com a gestão municipal. Elas envolvem reforma e ampliação do Abrigo Municipal Arnalda Christina de Aguiar; reforma do Ginásio Municipal de Esportes Régis dos Santos Volpato; implantação de melhorias no Centro Poliesportivo Municipal Antônio Luiz da Silva; e ainda a construção da Unidade Básica de Saúde na Comunidade de São Vicente; e reforma da Unidade de Saúde Mundo Novo.

A titular da SEG destacou o fato de essas obras fazerem parte de um volume ainda maior de investimentos do Governo, em Rio Novo do Sul. “Sob a liderança do governador Renato Casagrande, somente com recursos do Fundo Cidades, o valor global a ser investido no município chega a aproximadamente R$ 5,13 milhões, incluindo outras obras a serem realizadas”, afirmou.

Maria Emanuela Pedroso explica que a reforma e ampliação do Abrigo Municipal Arnalda Christina Aguiar beneficiará crianças em situação de vulnerabilidade social, oferecendo a elas condições dignas de moradia e atendimento.

Com as reformas do ginásio municipal e do centro poliesportivo mais de três mil moradores serão beneficiados com melhores condições para praticar atividade física e desfrutar de lazer, além de serem estimulados a praticar esportes.

Já a construção das Unidades Básicas de Saúde garantirá melhores condições de saúde à população, especialmente aos moradores de São Vicente e Mundo Novo. As unidades, entre outros serviços, farão a prevenção de doenças e promoção de hábitos saudáveis, tratamento de doenças comuns e lesões leves, acompanhamento de doenças crônicas e fornecimento de medicamentos.

