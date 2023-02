Governo autoriza melhorias nas obras da Rota do Carmo

Mais uma importante obra do Programa Caminhos do Campo está em andamento na serra capixaba. O secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli, se reuniu, nessa quarta-feira (1º), com empreendedores da Rota do Carmo, localizada em Pedra Azul, na região de Aracê, Domingos Martins. Na ocasião, foram alinhadas informações e ações para a ampliação da obra de pavimentação que está em curso.

A localidade de Pedra Azul é um dos cartões-postais mais famosos do Espírito Santo e uma região turística na serra capixaba. É na Rodovia BR-262 (km 90), que se encontra o acesso para a Rota do Carmo, composta por propriedades rurais voltadas à produção agrícola e aos estabelecimentos agroturísticos, como pousadas, cafés e restaurantes.

A execução das obras de pavimentação e a drenagem da via rural que liga a BR-262 à Rota do Carmo (ES-165) contemplam um pouco mais 9 quilômetros de extensão. A obra vai garantir uma melhor trafegabilidade para os veículos que realizam o escoamento da produção, além de facilitar a mobilidade da comunidade e turistas que visitam a região.

“Decidimos ampliar a pavimentação com blocos em toda a extensão dos mais de 9 quilômetros da rota turística, com o aval do governador Renato Casagrande, tendo em vista que já existem vários empreendimentos localizados ao longo do percurso. A região tem um grande fluxo de turistas que querem conhecer as montanhas capixabas. No projeto inicial, a previsão era de apenas 4 quilômetros, sendo o restante com revestimento primário do tipo Revsol”, explicou o secretário Enio Bergoli.

Com a pavimentação total da Rota do Carmo com blocos, o Governo do Estado vai investir mais de RS 3 milhões, além dos cerca de R$ 10 milhões previstos inicialmente. Para essa melhoria, foi estabelecida uma parceria com a Prefeitura de Domingos Martins, que vai arcar com os custos de implantação do dos blocos adicionais. Até agora, 5% da obra já foi executada, sendo que a previsão de finalização é de 12 meses.

Além de Bergoli, estiveram presentes no encontro o secretário de Estado de Turismo, Weverson Meireles, o prefeito de Domingos Martins, Wanzete Kruger, além dos empreendedores da região e as equipes técnicas das secretarias e da Prefeitura do município.

Programa Caminhos do Campo

O Programa de Pavimentação de Estradas Rurais e Municipais é desenvolvido pelo Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). O projeto tem como objetivo adequar e revestir estradas rurais capixabas, priorizando as áreas de maior concentração de agricultura familiar com. O objetivo é melhorar o escoamento da produção e reduzir os custos e as perdas dos produtos perecíveis. Além disso, o programa deseja facilitar a mobilidade da comunidade, aumentar o fluxo de visitantes no meio rural e colaborar com o desenvolvimento do agroturismo.

