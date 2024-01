Governo autoriza início da reforma das Escolas Serra Sede e Almirante Barroso

O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou, nesta segunda-feira (22), o início das obras de reforma das Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio (EEEFMs) Serra Sede e Almirante Barroso, localizadas nos municípios da Serra e Vitória, respectivamente. O valor total do investimento em duas das mais tradicionais escolas estaduais da Grande Vitória é de quase R$ 15 milhões.

“Temos investimentos em todas as áreas, mas na educação temos uma atenção especial. Tanto que as escolas da Rede Estadual não deixam a desejar a nenhuma escola privada. Precisamos dar uma boa estrutura de ensino para que os alunos se sintam atraídos a irem para a escola. Queremos ainda que os profissionais da rede possam trabalhar com toda a estrutura possível. A educação abre portas e gera oportunidades. Vamos seguir caminhando nessa direção com resultados muito positivos”, afirmou o governador Casagrande.

As duas unidades de ensino, que atendem a mais de 1.100 alunos cada uma, receberão melhorias nas áreas internas com substituições de cobertura, de esquadrias, de piso, bem como pintura. As salas de aula, laboratórios, biblioteca e ambientes administrativos serão climatizadas e receberão rede de telefonia e adaptação das instalações hidrossanitárias e de prevenção e combate a incêndio.

“O desafio da climatização nestas escolas será criar uma rede elétrica capaz de suportar tantos aparelhos ligados ao mesmo tempo. Então, entre tantas coisas que serão feitas nestas duas unidades de ensino, uma delas será a reestruturação da rede elétrica para avançarmos nessa área”, explicou o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo.

Melhorias

Para a reforma da EEEFM Serra Sede, o valor contratado para a obra é de R$ 4.513.859,62. Também haverá revitalização nas fachadas, nova urbanização da área externa, contemplando pavimentação em blocos de concreto, instalação de bicicletário, instalação de gradis e portões, construção de muros e muretas, construção de pergolado, casa de gás e castelo d’água, novo paisagismo com plantio de grama e plantas ornamentais. O espaço esportivo descoberto será reformado com troca de alambrado, recebimento de nova pintura no piso, muretas e instalação de equipamentos de prática de esporte.

Já para a EEEFM Almirante Barroso, na qual o valor contratado da obra é de R$ 10.159.208,92, a quadra terá execução de estrutura metálica para nova cobertura, bem como um novo piso incluindo pintura, construção de rampas de acesso, troca de alambrado, pintura de paredes e estrutura existente, além de instalação de equipamento para prática de esportes e instalação de fechamento vertical em chapa metálica perfurada.

