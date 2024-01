Governo autoriza início da construção de novo Centro Cirúrgico no HRAS

O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou, na manhã desta sexta-feira (19), a ordem de serviço para a construção do novo Centro Cirúrgico e Central de Material Esterilizado do Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), localizado em São Mateus, na região norte do Estado.

Com investimento de R$ 14 milhões, a obra será anexa ao prédio já existente do hospital e não será necessária a interdição do atual Centro Cirúrgico da unidade e de nenhum outro setor do HRAS para a execução do projeto. A previsão de conclusão do novo centro cirúrgico é para junho deste ano.

O Hospital Roberto Silvares é referência para 29 municípios da região central-norte, com uma população estimada de 687 mil pessoas.

“São Mateus é uma cidade pólo desta região, por isso concentramos alguns investimentos importantes aqui. O Complexo de Saúde do Norte, que já está em obras, vai manter o município como um prestador de serviço na região. Estamos dando início agora às obras do novo Centro Cirúrgico do Hospital Roberto Silvares. A partir de fevereiro, vamos iniciar o serviço na Maternidade de São Mateus, que foi uma obra que nós financiamos”, listou o governador Renato Casagrande.

O secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte, ressaltou que a ampliação do Centro Cirúrgico no HRAS auxiliará a unidade a aumentar também o volume de cirurgias. “Vamos passar de quatro para nove salas, com a construção e ampliação do Centro Cirúrgico, o que possibilitará o aumento das cirurgias eletivas realizadas na unidade, além das cirurgias de emergência, fazendo com que a população tenha o acesso e o cuidado próximo”, completou.

O projeto do Centro Cirúrgico contempla a construção de cinco salas cirúrgicas de grande porte; sala para recuperação pós-anestésica com oito leitos; área de preparo de vestiário para pacientes eletivos, com capacidade para quatro leitos; sala de acolhimento de familiares; área de repouso com copa e vestiários para a equipe assistencial; posto de enfermagem; e farmácia satélite.

Já a área destinada à Central de Material Esterilizado terá áreas de recepção; descontaminação e separação de materiais; preparo e esterilização, incluindo sala para desinfecção química; armazenamento e distribuição de materiais esterilizados; e área administrativa.

