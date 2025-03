Governo autoriza convocação da 3ª turma para o CFSd e aumenta o número de vagas para o CFO

O governador em exercício, Ricardo Ferraço, assinou na tarde desta sexta-feira (28) a autorização para convocação da 3ª turma do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, com 650 vagas, referente ao concurso público iniciado em 2022. No mesmo ato, ampliou o número de vagas do novo concurso para Oficiais Combatentes. A previsão inicial de 40 vagas foi aumentada para 50, e o Curso de Formação de Oficiais (CFO).

A Polícia Militar já formou 1.000 soldados em outubro de 2024 e formará outros 1.000 em outubro de 2025. Com essa nova turma, o total de novos soldados entregues à sociedade capixaba entre 2024 e 2026 chegará a 2.650, reforçando o compromisso do Estado com o fortalecimento da segurança pública e a valorização da Corporação.

Além da convocação para a 3ª turma para o CFSd, o governador em exercício, seguindo orientações do governador Renato Casagrande, assinou o ato que amplia o número de vagas para o CFO, passando então a ter 50 vagas o certame. A PMES já formou 45 novos aspirantes a oficial em março de 2023, 50 em abril de 2024 e 42 em fevereiro de 2025, totalizando 137 novos oficiais provenientes do concurso anterior, entre 2023 a 2025.

Prestigiaram o ato o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), deputado Marcelo Santos, o secretário Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, o subcomandante-geral da PMES, coronel José Soares de Oliveira Junior e o chefe do Estado-Maior da PMES, coronel Marcio Vieira Hollanda.

“Nessa oportunidade, conferida pelo governador Renato Casagrande, reafirmamos a importância do investimento contínuo na segurança pública”, enfatizou Ricardo Ferraço.

“Esse momento destaca a importância da Instituição PMES, o compromisso de recomposição de seu quadro. É um processo que conquistamos aos poucos”, destacou o secretário de Segurança.

Para o comandante-geral da PMES, esse momento representa os alicerces bem estruturados da Instituição, que ruma aos seus 190 anos. “A sociedade espera muito da Corporação e a PMES responde muito bem a esses anseios, quando entrega um policiamento mais eficiente à população. E os números revelam isso, com as reduções nos indicativos criminais. Isso tudo é reflexo da capacidade operacional da PMES”, salientou o coronel Caus.

