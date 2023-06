Governo autoriza concurso com 220 vagas para o Ministério da Saúde

Unsplash/Sasun Bughdaryan Ministério da Saúde abrirá 220 vagas em concurso

O governo federal publicou nesta quinta-feira (22) portaria no Diário Oficial da União autorizando a abertura de concurso público com 220 vagas para o Ministério da Saúde (MS).

O concurso deverá ser aberto pelo MS no prazo de seis meses, contados a partir do dia 16 de junho. A própria pasta é responsável por editar as normas e publicar os editais necessários.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

As 220 vagas disponíveis são para o cargo de tecnologista, que exige que os candidatos tenham nível superior completo.

Depois da publicação do edital, é necessário que o MS espere no mínimo dois meses para realizar a primeira prova do concurso, garantindo tempo para que os candidatos se preparem adequadamente.

Na última sexta-feira (16), o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos anunciou que o governo federal abrirá 4.436 vagas em concursos públicos até o final do ano – este concurso do MS faz parte do anúncio. Confira aqui quais ministérios e órgãos serão contemplados.

Fonte: Economia