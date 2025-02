Governo assina Ordem de Serviço para reforma e requalificação de praça em Cobilândia, Vila Velha

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), e em parceria com a Prefeitura de Vila Velha, assinou nesta quinta-feira (20), a Ordem de Serviço para a reforma e requalificação da Praça Vereador Sebastião Cibien, localizada no bairro Cobilândia.

O investimento total será de R$ 3.606.543,93, beneficiando uma área de 8.211,21 metros quadrados. A cerimônia contou com as presenças do secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes; do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo; e de autoridades locais e moradores da comunidade.

O projeto contempla a construção de diversos espaços para lazer, prática esportiva e convivência. Entre as melhorias previstas estão a implantação de uma área de circulação interna com passeios em piso de concreto armado com acabamento em granilite, além de uma área permeável para paisagismo. A praça também contará com uma nova área para food trucks com blocos intertravados de concreto e um palco com piso em concreto para eventos culturais e comunitários.

Outras estruturas planejadas incluem a construção da “Calçada Legal”, equipada com pisos táteis e rampas para garantir acessibilidade; um parquinho para instalação de brinquedos; uma academia popular para atividades físicas; e uma área cercada para pets. O espaço esportivo será reforçado com uma quadra poliesportiva e uma quadra de basquete 3×3.

Durante a solenidade, o secretário José Carlos Nunes ressaltou que a obra representa um marco para Cobilândia. “Após essa reforma, esta praça se consolidará ainda mais como um ponto de encontro para as famílias, um espaço para a prática de esportes e convivência. Tenho um carinho especial por Cobilândia, onde vivi muitos anos da minha vida. Por isso, é muito gratificante poder contribuir com uma melhoria que vai beneficiar tantas pessoas”, afirmou Nunes.

Em duas semanas, esta é a quinta ordem de serviço para construção ou reforma de praças em Vila Velha. Todas essas obras serão realizadas por meio de convênio entre a Sesport e a Prefeitura Municipal.

Fonte: GOVERNO ES