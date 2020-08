Governo assina convênio para pavimentação de ruas em Apiacá nesta terça (04)

.

Tiveram início nesta terça-feira (04) as obras do complexo viário do Portal do Príncipe, em Vitória. Um conjunto de intervenções viárias que vão melhorar o trânsito na chegada à Capital pela Segunda Ponte. O governador Renato Casagrande esteve no canteiro de obras para acompanhar o início dos trabalhos, acompanhado pelo secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, e pelos engenheiros responsáveis.

Ao todo, o investimento será de R$ 42.688.800,00. O prazo para execução das obras é de 18 meses, sendo que os três primeiros meses foram dedicados a realização do projeto.

O governador Casagrande lembrou que, além da implantação e alargamento de vias, o projeto contempla uma série de melhorias para a região:

“Vamos transformar essa região sul de Vitória, incluindo áreas de lazer e de esportes. A Avenida Alexandre Buaiz vai passar a ter seis faixas em um investimento de 42 milhões de reais, facilitando o fluxo de veículos de quem vem de Vila Velha pela Cinco Pontes e de Cariacica pela Segunda Ponte. É uma obra importante não somente para a Capital, mas para toda Região Metropolitana”, reforçou.

O secretário Fábio Damasceno lembrou que o Governo do Estado iniciou as intervenções no ano de 2014, mas o contrato acabou sendo cancelado pela administração seguinte. “Por isso foi necessário fazer uma nova licitação. Então, aproveitamos para revisar e fazer melhorias no projeto para não só entregar uma melhoria viária, mas também um equipamento público para atividade de lazer e esportiva para a população do entorno”, disse.

As intervenções no Portal do Príncipe são umas das obras prioritárias do Governo do Estado na área da mobilidade e vão beneficiar tanto quem chega à Vitória via Segunda Ponte, quanto a comunidade que mora ou frequenta a região. As obras do Portal do Príncipe foram contratadas via Regime Diferenciado de Contratação Integrada. Assim, o Estado possui o anteprojeto e a empresa vencedora do processo licitatório desenvolve os projetos e executa a obra.

Além da implantação e alargamento de vias, o anteprojeto também prevê uma reconfiguração urbanística do local, com uma nova iluminação; implantação de praças, quadras poliesportivas; parquinho; academia ao ar livre, etc. Também serão realizadas melhorias nos acessos e saídas do porto, permitindo que ele opere 24 horas por dia.

Melhorias previstas:

– Implantação e alargamento de vias;

– Implantação de rede subterrânea de cabeamento;

– Nova iluminação pública;

– Nova sinalização de trânsito com instalação de semáforos inteligentes, para a melhor fluidez do trânsito;

– Melhorias nos acessos e saídas do Porto, permitindo a operação 24 horas;

– Ponte seca passa a ser exclusiva para pedestres;

– Novas calçadas e ciclovias;

– Urbanização de áreas remanescentes, com a implantação de quadras poliesportivas, pista de skate, áreas de lazer, parquinho, academia ao ar livre, bicicletário e uma nova urbanização.

Imagens do projeto: http://abre.ai/axWb

