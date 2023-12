Governo anuncia vencedores do Prêmio Sedu Boas Práticas na Educação 2023

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), anunciou, nesta quarta-feira (06), os vencedores do “Prêmio Sedu: Boas Práticas na Educação”, em cerimônia realizada no Centro de Convenções de Vitória. Foram premiados os 1º, 2º e 3º lugares nas categorias “Boas Práticas da Gestão Escolar” e “Boas Práticas para a Sala de Aula”. Os vencedores receberam certificados e troféus, além de uma premiação em dinheiro – a novidade da edição deste ano.

Os onze finalistas de cada categoria receberam as quantias entre R$1.400,00 e R$11.000,00. Para esta 16ª edição, conforme regulamentado na Portaria Sedu nº 194-R, de 12 de setembro de 2023, foram selecionados finalistas de todas as Superintendências Regionais de Educação (SRE) para cada uma das categorias. Foram inscritos 1.092 relatos de boas práticas desenvolvidas por profissionais em educação que atuam nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino.

A solenidade teve a participação do governador do Estado, Renato Casagrande, que falou sobre a importância da premiação. “Temos uma área da educação bem estruturada, com muitos colaboradores aptos para coordenar esse trabalho dentro das escolas. Com a adoção de boas práticas – e não somente aquelas vencedoras – vamos obtendo melhores resultados. Alguns professores são as grandes referências de vida de um jovem. O trabalho desenvolvido em nossas escolas é a base dessa imagem que é transmitida aos alunos”, disse.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou o espírito do Prêmio Boas Práticas, que valoriza a aprendizagem contínua e a troca de experiências. “É com muita alegria que chegamos a essa 16ª edição com uma participação expressiva de profissionais da educação. Estamos aqui com os finalistas, mas precisamos destacar tantas outras pessoas que não estão presentes, mas que abrilhantam esse momento e dão importância ao evento, na medida que acreditam no Prêmio ao inscreverem suas boas práticas”, afirmou.

Premiação

O Prêmio Sedu: Boas Práticas na Educação é uma ação anual da Secretaria da Educação, que visa ao reconhecimento, a divulgação e a disseminação dos resultados de práticas educacionais desenvolvidas no ambiente escolar. Visa, também, valorizar os profissionais que contribuem para a melhoria da qualidade do processo de aprendizagem.

A primeira edição do prêmio aconteceu em 2007 e, desde então, há um número crescente de participantes a cada ano, com superação de expectativas e notório aprimoramento dos relatos. O Prêmio está dividido em duas categorias: “Boas Práticas na Gestão Escolar” e “Boas Práticas na Sala de Aula”.



Confira a lista de vencedores AQUI



Durante o evento, foi realizado o lançamento do lançamento do Carimbo Comemorativo e Selo Personalizado ao Prêmio, uma parceria com os Correios. O selo traz a marca desenvolvida para a 16ª edição da premiação da Sedu. Já o carimbo, além da marca, é acompanhado pelos dizeres: “Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo – Correios – Vitória – 1º a 30 de dezembro de 2023”. O carimbo será aportado em todas as correspondências postadas na Agência Central de Vitória durante os próximos dias.

Depois, o carimbo será encaminhado à Central de Vendas à distância dos correios, no Rio de Janeiro, onde permanecerá por 60 dias. Após esse período, o carimbo será recolhido e irá compor o acervo do museu postal dos correios, em Brasília, onde servirá de fonte para consultas e pesquisas.

“Essa ação é uma forma especial de reconhecer e enaltecer os esforços e conquistas daqueles que contribuem para a promoção de uma educação de qualidade. Essas peças simbólicas representam a valorização das boas práticas educacionais e servem como inspiração para o contínuo aperfeiçoamento na jornada de ensino e aprendizagem, além do registro histórico da premiação”, comentou a superintendente Estadual dos Correios no Espírito Santo, Carla Patrícia Pires Xavier.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Governo

Giovani Pagotto

(27) 98895-0843

Assessoria de Comunicação da Sedu

Íris Carolina / Geiza Ardiçon

[email protected] / [email protected]

(27) 3636-7707 / 3636-7706 / 3636-7705

Fonte: GOVERNO ES