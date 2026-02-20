Governo anuncia investimentos estruturantes e inaugura obras em Boa Esperança

O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, estiveram, nesta quinta-feira (19), em Boa Esperança, na microrregião Nordeste, para a entrega de obras e o anúncio de novos investimentos nas áreas de infraestrutura, saneamento, educação e adaptação às mudanças climáticas. A agenda contou com a participação do prefeito Claudio Boa Fruta e de lideranças municipais e regionais.

Durante a programação, foram inauguradas duas praças e uma capela mortuária, além da assinatura da ordem de início das obras de infraestrutura no Polo Industrial de Boa Esperança e da autorização para licitação da obra de urbanização e renaturalização do Córrego Boa Esperança.

“Estamos realizando investimentos importantes em infraestrutura urbana, drenagem, educação e saúde, mostrando que nosso Governo respeita os municípios e trabalha em parceria com as prefeituras. Boa Esperança está recebendo obras que melhoram a qualidade de vida da população e fortalecem o desenvolvimento da cidade. É assim que temos atuado nos 78 municípios capixabas”, afirmou o governador Renato Casagrande.

O vice-governador Ricardo Ferraço destacou o conjunto de entregas e anúncios realizados no município. “Iniciamos aqui em Boa Esperança um giro pelo Norte e Noroeste do Estado, com uma série de inaugurações, entregas e novos investimentos. São parcerias renovadas e intervenções que garantem infraestrutura de qualidade para a população. Nosso foco é diálogo, cooperação e resultados concretos para as pessoas”, ressaltou.

As intervenções no Polo Industrial incluem o início das obras de pavimentação, construção de calçadas e implantação de rede de esgoto, contemplando as avenidas Brasil e Portugal e as ruas Itália, Uruguai, Maria de Souza Livramento e Joaquim Antônio Rocha. O investimento é de R$ 7,3 milhões, por meio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), e beneficiará cerca de 15 mil moradores, fortalecendo a infraestrutura urbana e impulsionando o desenvolvimento econômico local.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares, destacou que a obra representa mais dignidade para a população e melhores condições para o crescimento do setor produtivo. “Investir em infraestrutura é garantir oportunidades, geração de emprego e qualidade de vida. Estamos priorizando ações estruturantes capazes de transformar a realidade dos municípios capixabas, especialmente nas áreas que concentram atividades econômicas estratégicas”, afirmou.

Ainda na área de infraestrutura, o Governo do Estado autorizou a realização de licitação, com recursos do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas, para a execução da obra de urbanização e renaturalização do Córrego Boa Esperança, com extensão aproximada de 750 metros. O projeto inclui a construção de muro de contenção em gabião ao longo de 1,5 quilômetro, em ambos os lados do córrego, além de pavimentação com blocos Pavi-S em 1.512 metros lineares, interligando as ruas da Igualdade e Dr. Pedro Herkenhoff e uma alça de apoio da Rodovia ES-130, com sinalização completa do trecho.

Segundo análise da Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM), a área é classificada com risco alto (R3) para alagamentos. A obra beneficiará cerca de 500 famílias, reduzindo riscos de enchentes, melhorando a mobilidade urbana e contribuindo para a preservação ambiental.

Na área da Educação, o governador assinou a ordem de serviço para a reforma da quadra da Escola Municipal de Ensino Fundamental em Tempo Integral (EMEFTI) Professora Izaura de Almeida Silva. A obra integra o Programa Capixaba de Fomento à Implementação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral (Proeti) e prevê a reestruturação completa da quadra escolar, contribuindo para a manutenção de 220 vagas na oferta de educação em tempo integral. O investimento é de aproximadamente R$ 2 milhões.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, ressaltou que o investimento reforça a parceria entre Estado e município. “Quando investimos na melhoria da infraestrutura das escolas municipais, reafirmamos o compromisso com uma educação pública de qualidade, que amplia oportunidades e transforma realidades. A educação em tempo integral é estratégica para o desenvolvimento do Espírito Santo”, destacou.

Também foram entregues obras de requalificação urbana voltadas ao lazer e à convivência social, executadas com recursos do Fundo Cidades. No Centro do município, foi inaugurada a Praça do Café, construída em área de aproximadamente 6 mil metros quadrados. O espaço conta com playground, paisagismo e sistema de iluminação. O antigo palco foi reformado e transformado em cinco salas administrativas, com substituição da cobertura, instalação de forro de gesso e acústico, troca de piso por porcelanato, adequação dos banheiros e renovação das instalações elétricas.

No bairro Boa Mira, foi entregue praça com área de 582,63 metros quadrados, equipada com palco coberto para eventos culturais, playground, iluminação com postes de aço e luminárias de LED, banheiros, pavimentação intertravada, pergolado em madeira, bicicletário, lixeiras para coleta seletiva e nove conjuntos de mesas com bancos em concreto. As intervenções ampliam os espaços de lazer e convivência, beneficiando cerca de 13 mil moradores.

Foi inaugurada ainda a capela mortuária no bairro Cidade Nova, com capacidade para aproximadamente 150 pessoas, sendo 50 sentadas. O espaço dispõe de salão para velório com 80 m², dois dormitórios com banheiros internos, cozinha de apoio, refeitório, área de serviço, sanitários masculino e feminino, acessibilidade universal, muro com gradil e estacionamento frontal com capacidade aproximada para 30 veículos.

A secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, destacou que os investimentos fazem parte de uma política de desenvolvimento equilibrado em todas as regiões capixabas. “O Fundo Cidades garante repasses diretos aos municípios, com agilidade e eficiência, permitindo que as entregas aconteçam mais rapidamente e gerem qualidade de vida para a população”, declarou.

