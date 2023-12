Governo anuncia investimentos em infraestrutura e habitação popular em Fundão

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, neste sábado (09), novos investimentos em infraestrutura e habitação no município de Fundão. Os destaques da agenda foram as ordens de serviço para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), de 50 casas populares e a autorização para o início da construção do Parque da Cidade. Também foi autorizado o início das obras de urbanização e revitalização da orla de Praia Grande.

“Cheguei em Fundão e brincaram perguntando se errei a mão com tantos investimentos para o município no dia de hoje. Mas, na verdade, Fundão merece todas essas ações que estamos realizando. São obras importantes nas áreas da saúde, educação, habitação popular e infraestrutura. A urbanização de Praia Grande vai dar nova vida aquela linda praia. Fundão é um lindo município com praia e montanha. São obras que vão atender a população e permitir que a gente possa receber bem os turistas”, afirmou o governador.

Na área de infraestrutura, são mais de R$ 26,7 milhões em obras, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb). Foram assinadas as ordens de serviço para a construção de 50 unidades habitacionais, por meio do Programa Estadual “Nossa Casa”, no Loteamento Residencial Vista Linda, localizado no bairro Campestre.

As famílias atendidas pelo programa devem ter renda de até três salários mínimos. O investimento é de R$ 4,6 milhões, sendo R$ 3,8 milhões em recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHAB/ES) e o restante de contrapartida do Município.

“O Governo do Estado tem trabalhado em parceria com as prefeituras para levar mais segurança e qualidade de vida à população capixaba. São convênios para obras que vão desde a pavimentação de ruas até a construção de casas populares. Fundão é muito importante para o Espírito Santo e precisávamos dessa união de esforços para garantirmos obras que vão elevar o município a um novo patamar”, disse o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Casagrande também autorizou o repasse de R$ 5,7 milhões para implantação de infraestrutura (pavimentação, iluminação, drenagem, sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário) em ruas e avenidas do Loteamento Residencial Vista Linda, localizado no bairro Campestre.

Já as obras de urbanização e revitalização da orla da Praia Grande têm investimento de R$ 16,7 milhões. A obra compreende a urbanização e revitalização de 2.234 metros de orla, contemplando da passarela da Moqueca (Rua Manaus) à Rodovia do Sol (Praia do Amor). Está prevista a implantação de dois calçadões de bloco de concreto, ciclovia, passeio, enrocamento: calçadão do continente que terá em média 3,20 metros de largura, calçadão da orla com 3 metros de largura, ciclovia com 2,5 metros, pista para veículo especial com 3 metros, entre a ciclovia e o calçadão será construído um canteiro com gramas que se estende por todo o trecho reurbanizado.

Parque da Cidade

Outra obra esperada em Fundão, o Parque da Cidade, também foi anunciada pelo governador Renato Casagrande. A Administração Estadual garantiu repasse de R$ 4 milhões ao Fundo de Investimentos do município, por meio do Fundo Cidades, que é gerido pela Secretaria do Governo (SEG).

O Parque da Cidade beneficiará 15 mil pessoas diretamente e a estimativa é que, indiretamente, na realização de eventos, esse número seja ampliado para 30 mil. A área de construção é de aproximadamente 1,4 mil metros quadrados. No local, também funcionará um centro de eventos, projetado para sediar atividades culturais, conferências, apresentações artísticas e eventos comunitários.

O projeto prevê ainda, na mesma área, construção de palco, praça de alimentação, banheiros, cozinha, Praça de Ciência, pergolado com bancos de madeira, paisagismo com plantio de grama e árvores ornamentais, depósito para armazenamento de materiais para manutenção adequada do local e um estacionamento. Será feita pavimentação em blocos pré-moldados de concreto tipo Pavi-S e instalada iluminação com postes com luminárias de lâmpadas LED.

Para a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, o parque será um ponto de convergência da população, oferecendo a adultos e crianças opções de lazer e recreação. “Com recursos do Fundo Cidades, o Governo do Estado proporciona melhoria da qualidade de vida para a população capixaba”, pontuou.

Atração de turistas e visitantes, valorização imobiliária e favorecimento do desenvolvimento social e econômico do município são outros fatores destacados pela secretária do Governo. “Os recursos do Fundo Cidades são repassados de forma direta, sem burocracia, às gestões municipais, o que acelera a realização de obras e as entregas à população”, acrescentou Maria Emanuela Pedroso.

Mais investimentos

Na área da saúde, o governador Casagrande assinou Ordem de Serviço para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), no Centro da cidade. O investimento será de R$ 2,96 milhões para a construção da unidade que, após inaugurada, vai comportar três equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF). A obra faz parte do Plano Decenal de Atenção Primária à Saúde (APS+10), da Secretaria da Saúde (Sesa), que prevê projeto arquitetônico padronizado e disponibilizado pela Secretaria.

A iniciativa, que contempla o Componente de Infraestrutura da Rede de Atenção Primária e visa promover a ampliação, modernização e humanização das unidades, beneficia, no total, 52 municípios capixabas, com repasse de recursos para a construção de 111 novas UBSs, totalizando mais de R$ 317 milhões provenientes dos cofres estaduais.

Casagrande também fez a entrega de dois caminhões para o município de Fundão: um caminhão toco caçamba basculante e outro caminhão pipa 7000L. Os veículos vão auxiliar as obras de infraestrutura rural no município. O investimento total nesta ação chega a R$ 914 mil.

“Vamos continuar investindo em infraestrutura rural. As máquinas vão garantir melhorias na trafegabilidade e nas condições de mobilidade e de escoamento da produção da região”, comentou o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli.

Rota das Orquídeas

A agenda incluiu ainda a inauguração da Rota das Orquídeas, que abrange as localidades de Três Barras, Duas Bocas e o bairro Beira Rio, na Sede do município. Ao todo, são 13 quilômetros de via pavimentada.

A Rota das Orquídeas foi batizada com este nome por ser uma estrada que dá acesso ao Parque Municipal do Goiapaba-Açu, onde um contemplará futuramente a produção de orquídeas em laboratório e estufas. O projeto visa ao desenvolvimento do turismo rural do município, rico na produção de mel, queijos caseiros, licores, e outras produções agrícolas.

A Rota das Orquídeas é a primeira de uma série de três atrações que serão criadas no município de Fundão, incluindo também a Rota da Tapioca, em fase de criação, e a Rota das Cachoeiras. Juntas, interligarão a estrada de acesso ao Goiapaba-Açu.

Fonte: GOVERNO ES