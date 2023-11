Governo anuncia GLO para combater crimes em portos e aeroportos

Tânia Rêgo/Agência Brasil Aeroporto do Galeão receberá reforço de militares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta quarta-feira (1º) um decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em portos e aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro até maio do próximo ano. A medida visa combater o crime organizado em terminais.

O decreto atende a um pedido do governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), que pediu ajuda da União para combater quadrilhas cariocas. A onda de violência no RJ provocou o incêndio de 35 ônibus após a prisão de um miliciano na última semana.

A medida valerá para os aeroportos de Guarulhos (SP) e Galeão (RJ). Os portos de Santos (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Itaguaí (RJ) também receberão reforço dos militares.

Cerca de 3,7 mil agentes devem trabalhar em conjunto com a Polícia Federal na fiscalização dos terminais e das fronteiras. Serão 600 membros da Aeronáutica, 2 mil militares do Exército e 1,1 servidores da Marinha em atuação na GLO.

“Esse decreto ele estabelece a criação de uma operação integrada de combate ao crime organizado, e por isso estou fazendo esse decreto de GLO especificamente para o porto do Rio de Janeiro, porto de Santos, porto de Itaguaí, aeroporto do Galeão e aeroporto de Guarulhos”, disse Lula, em coletiva no Palácio do Planalto.

Além dos militares, o governo federal prometeu investir em modernização em inteligência da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal para colaborar com as fiscalizações. O petista ainda pediu maior integração de policiais e militares para o combate ao tráfico de drogas.

“A Polícia Federal ampliará as ações de inteligência e as operações de prisões e apreensões de bens pertencentes às quadrilhas e milícias, especialmente no Rio de Janeiro”, completou.

*Reportagem em atualização

