Governo anuncia edital para pavimentação da Rodovia ES-484 e mais investimentos em Afonso Cláudio

O Governo do Estado segue fortalecendo os investimentos em infraestrutura e qualidade de vida nos municípios capixabas. Nesta quinta-feira (16), o governador Renato Casagrande e o vice-governador Ricardo Ferraço estiveram em Afonso Cláudio para anunciar a publicação do edital de contratação das obras de pavimentação da Rodovia ES-484, no trecho que liga a sede do município ao distrito de Piracema. Durante a agenda, também foram feitos anúncios e entrega de investimentos nas áreas de infraestrutura urbana, esporte, educação, saneamento e mobilidade.

“Que alegria em trazer, mais uma vez, um investimento histórico para Afonso Cláudio e para a região de Piracema. Sempre que eu e o Ricardo Ferraço nos comprometemos em fazer uma obra, a gente faz. Hoje estamos lançando o edital dessa rodovia, que ainda precisará passar pelos trâmites burocráticos de contratação e licenciamento até o início da obra. Quando anunciamos um investimento é porque temos recursos em caixa para fazer. Estamos no Governo para melhorar a vida das pessoas”, afirmou o governador.

As obras de pavimentação da Rodovia ES-484 contemplam um trecho de 15,5 quilômetros de extensão, com investimento de R$ 105,8 milhões. As intervenções serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Hoje, o trecho é uma via rural consolidada, que se inicia no entroncamento com a Rodovia ES-165 e segue até Piracema, passando pelas comunidades de São Mateus e Santa Luzia.

“Esse trecho é uma continuidade da BR-484 e atende comunidades tradicionais do município. A nova pavimentação garantirá mais segurança viária e conforto para os motoristas e moradores, além de facilitar o acesso a outros trechos rodoviários, principalmente à BR-262, e promover o escoamento da produção agrícola e de mercadorias para grandes centros consumidores”, explicou o diretor-geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.

Para o vice-governador, a obra representa um estímulo ao desenvolvimento social e econômico de Afonso Cláudio, melhorando o tráfego, a logística e a integração das regiões rurais. “A alegria estampada nessas centenas de pessoas aqui hoje nos dá muita confiança para esse investimento. A pavimentação de uma estrada, ainda mais numa comunidade muito tradicional e importante do município, é transformadora. Os moradores de Piracema e das comunidades do entorno terão melhores condições de ir e vir. Ter um governo organizado, com contas em dia e capacidade de investimento, nos permite garantir infraestrutura em todas as regiões”, disse Ricardo Ferraço.

Entre as ações da agenda, foi assinada a ordem de início para a construção da Ponte Norte e dos respectivos acessos, com investimento de R$ 4,7 milhões, beneficiando diretamente mais de 30 mil habitantes do município. A nova estrutura vai melhorar o tráfego urbano e rural, garantindo mais segurança, conforto e integração para a população.

Além disso, foram firmados três importantes convênios entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), e a Prefeitura Municipal: a construção da Ponte Sul e dos respectivos acessos, no valor de R$ 5,9 milhões; a construção da Ponte dos Estudantes e dos respectivos acessos, no valor de R$ 5,1 milhões; e a reforma da Praça Aderbal Galvão, localizada no Centro da cidade, com investimento de R$ 1,9 milhão.

“Afonso Cláudio vive um momento de conquistas importantes. As pontes que estamos viabilizando hoje vão garantir mais mobilidade e segurança, além de impulsionar o desenvolvimento econômico e a integração da cidade. E com a reforma da Praça Aderbal Galvão, o município também ganha um novo espaço de convivência e lazer. Nosso compromisso é continuar trabalhando em parceria com os municípios, levando obras que transformam a vida das pessoas”, comentou o secretário de Estado da Sedurb, Marcos Soares.

O governador Renato Casagrande também inaugurou a ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Afonso Cláudio, no bairro Grama, marcando um avanço importante para o saneamento do município. O investimento total foi de R$ 13 milhões, contemplando obras de recuperação ambiental, drenagem e ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto. Foram instalados mais de 8 mil metros de rede coletora e recalques, 1.200 ligações domiciliares e intradomiciliares e três elevatórias de esgoto bruto.

“Essa ampliação do sistema de esgotamento sanitário traz mais saúde, qualidade de vida e preservação ambiental para mais de 3 mil moradores de Afonso Cláudio. É mais uma entrega importante que estamos fazendo para os capixabas, dentro do maior aporte de investimentos da Companhia. Seguimos comprometidos em levar saneamento a todos, construindo cidades mais limpas e sustentáveis”, acrescentou a diretora de Engenharia e Meio Ambiente da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), Kátia Côco.

Em Afonso Cláudio, o Governo do Estado também está investindo na revitalização e construção de espaços esportivos. Foi assinada a ordem de serviço para a construção de um Campo Bom de Bola no distrito de Mata Fria e inaugurada a revitalização do Campo Bom de Bola do bairro Boa Fé, que recebeu gramado sintético de padrão Fifa, sistema de drenagem e nova estrutura. Outras obras contemplaram o distrito de Serra Pelada, que ganhou um novo alambrado para o campo de futebol, e a comunidade de Vila Pontões, que recebeu a reforma completa da quadra poliesportiva e um novo sistema de iluminação no campo de futebol. Ao todo, os investimentos em infraestrutura esportiva no município somam R$ 2,77 milhões.

“Essas entregas representam muito mais do que obras: são espaços de convivência, saúde e cidadania. O governador Renato Casagrande e o vice-governador Ricardo Ferraço têm mostrado, na prática, sua preocupação em atender cada município capixaba, investindo em equipamentos esportivos que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. É uma gestão municipalista, que olha para as comunidades e entende suas necessidades, levando qualidade e oportunidades para todos os cantos do Estado”, enfatizou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Na área rural, o Governo do Estado inaugurou obras de recuperação de estradas vicinais e a construção de uma quadra poliesportiva coberta no bairro Bela Vista. Com recursos do Fundo Cidades, gerido pela Secretaria de Estado do Governo (SEG), o investimento total foi de R$ 2,5 milhões. Foram implantados 700 bueiros celulares de concreto em 24 localidades, substituindo mais de 100 pontes de madeira. Os bueiros têm capacidade para suportar até 45 mil toneladas e diferentes dimensões, garantindo mais durabilidade e segurança para o tráfego de veículos e o escoamento da produção agrícola.

Para a secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso, os investimentos do Fundo Cidades têm garantido mais qualidade de vida e segurança nas comunidades do interior. Segundo ela, “os bueiros têm função importante para garantir boas condições de tráfego nas estradas, favorecendo o escoamento da produção agrícola e beneficiando a população que reside e circula pelas localidades com mais conforto e segurança no trânsito.”

Já a nova quadra poliesportiva do bairro Bela Vista conta com aproximadamente 332 metros quadrados de área construída. O equipamento esportivo foi construído com piso em concreto armado pintado com tinta acrílica, mureta em alvenaria, cobertura metálica e telhas de alumínio. No espaço, foram instaladas duas traves para futebol de salão em tubo de ferro galvanizado e redes de proteção em nylon.

O município de Afonso Cláudio também foi beneficiado com novos investimentos na área da educação. Por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil (Funpaes), o Governo do Estado está repassando quase R$ 3 milhões para a aquisição de equipamentos e mobiliários para unidades de ensino, além da compra de uma van para o transporte educacional.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que a ampliação dos investimentos na Educação Infantil reforça o compromisso do Governo com a qualidade do ensino. “Com a aquisição de novos equipamentos, mobiliários e veículos de transporte em Afonso Cláudio, garantimos escolas mais bem estruturadas, proporcionando às crianças condições adequadas para aprender, brincar e se desenvolver desde os primeiros anos”, destacou.

