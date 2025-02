Governo anuncia Aquaviário e Linha Expressa Especial para facilitar o acesso ao Carnaval de Vitória

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta quarta-feira (19), a operação montada para facilitar o deslocamento dos foliões no Carnaval de Vitória. Com o objetivo de oferecer alternativas ao uso do carro e garantir mais comodidade e segurança, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) lançam uma linha expressa especial e reforçam a operação do Aquaviário durante as madrugadas desta sexta-feira (21) e do sábado (22), quando acontecem os desfiles das Escolas de Samba do Estado, no Sambão do Povo, em Vitória.

“O Carnaval do Brasil começa aqui no Espírito Santo e neste ano vamos disponibilizar o Aquaviário 24 horas entre a Prainha e Praça do Papa nas noites de sexta-feira para sábado e de sábado para domingo. Também teremos ônibus ligando a Praça do Papa para o Sambão do Povo. Então você que é de Vila Velha pode deixar seu veículo na Prainha e vir de Aquaviário até o Sambão e você que é de Vitória e Serra pode deixar seu veículo na Praça do Papa. Queremos dar mais conforto aos foliões e também gerar menos tumulto de veículos naquela região para que o Carnaval seja de paz e muita diversão”, disse o governador.

A operação foi planejada para que os foliões possam deixar seus veículos na Prainha, em Vila Velha, ou na Praça do Papa, em Vitória, e utilizem o transporte coletivo até o Sambão do Povo. Durante esses dias, a linha 402 do sistema Aquaviário terá viagens extras ao longo de toda a noite, ligando a Prainha à Praça do Papa. Do estacionamento da Praça do Papa sairá um ônibus da linha expressa especial de Carnaval, que seguirá direto para a Rodoviária de Vitória, nas proximidades do Sambão do Povo.

Esse ônibus realizará embarque e desembarque exclusivamente nos pontos estabelecidos: Praça do Papa e Rodoviária, e seguirá o valor padrão do Sistema Transcol, de R$ 4,90. O pagamento pode ser feito com o Cartão GV ou pelo aplicativo KIM.

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, reforçou a importância da operação: “Nossa meta é oferecer alternativas seguras e organizadas para os foliões, incentivando que deixem o carro na Prainha ou na Praça do Papa, ou peguem um táxi e transporte de aplicativo para utilizar o transporte público entre a Praça do Papa e o Sambão do Povo. Isso reduz a circulação de veículos na área do evento, melhora o fluxo de trânsito e proporciona uma experiência mais tranquila para todos.”

Horários de funcionamento – Transcol Especial de Carnaval:

Aquaviário Linha 402 – Prainha x Praça do Papa:

Saídas da Prainha às: 20h; 20h40; 21h20; 22h; 22h40; 23h20; 00h20; 01h20; 02h20; 03h20; 04h20; 05h20; 06h e 06h40.

Saídas da Praça do Papa: 20h20; 21h; 21h40; 22h20; 23h; 00h; 01; 02h; 03h; 04h; 05h; 05h40; 06h20 e 07h.

Intervalo entre viagens: aproximadamente 40 minutos



Linha Expressa de Carnaval (Praça do Papa x Rodoviária de Vitória):

Saídas do Estacionamento da Praça do Papa: 20h20; 21h; 21h40; 22h20; 23h; 00h; 01h10; 02h10; 03h10; 04h10; 04h50; 05h30 e 06h10

Saídas da Rodoviária: 20h45; 21h25; 22h05; 22h45; 23h25; 00h25; 01h30; 02h30; 03h30; 04h30; 05h10; 05h50 e 06h30

Intervalo entre viagens: aproximadamente 40 minutos

Fonte: GOVERNO ES