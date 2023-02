Governo antecipará benefícios sociais aos atingidos pela chuva em SP

Valter Campanato/Agência Brasil Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias

O ministro do Desenvolvimento Social, Welington Dias, anunciou que irá antecipar o pagamento de todos os benefícios sociais, inclusive o Bolsa Família , para os moradores atingidos pela chuva no litoral paulista . A região foi atingida por recorde de chuvas no último fim de semana.

Os moradores das cidades atingidas terão unificação dos pagamentos de fevereiro e março no dia 20 de março.

“Acabei de determinar a antecipação da data de pagamento dos benefícios sociais para famílias afetadas pelas enchentes em SP. Assim, o pagamento de março será unificado, feito no dia 20 para todos os beneficiados dos municípios atingidos e com decreto de emergência e calamidade”, publicou Dias no Twitter.

A decisão da pasta vem após a visita de Lula à região, junto a Tarcísio de Freitas. O presidente prometeu habitação em locais seguros para os desabrigados.

FGTS

A Caixa Econômica Federal informou nesta segunda-feira (20) que vai liberar o Saque Calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para moradores das cidades afetadas pelas fortes chuvas no litoral de São Paulo.

Serão contemplados trabalhadores que moram nas cidades de Guarujá, Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba e São Sebastião, localidades que tiveram estado de calamidade pública decretado pelo governo federal.

Cada trabalhador pode sacar no máximo R$ 6.220, e não é permitido tirar dinheiro caso um saque da mesma modalidade tenha sido feito nos últimos 12 meses.

Minha Casa, Minha Vida

O ministro das Cidades, Jader Filho (MDB), disse que o presidente Lula ordenou que a prioridade do Minha Casa Minha Vida fossem pessoas em áreas de risco.

“O presidente Lula tem orientado que o Minha Casa Minha Vida dê prioridade não só para pessoas em situação de rua, mas também a pessoas que moram em áreas de risco”, afirmou em entrevista à CNN Brasil.

