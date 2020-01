Governo americano impõe sanções contra organização nuclear iraniana

O Departamento de Estado do governo americano revelou ter imposto novas sanções contra a organização nuclear do Irã e ao seu dirigente. Disse, também que enviou remédios e artigos de medicamentos ao Irã para ajudar o seu povo.

O representante especial dos Estados Unidos para o Irã, Brian Hook, falou à imprensa, na quinta-feira (30). Ele renovou suas críticas contra o programa nuclear iraniano. Hook observou que o Irã havia excedido os limites determinados para o estoque e enriquecimento de urânio.

Ele anunciou que as sanções foram impostas à Organização de Energia Atômica do Irã e ao seu chefe Ali-Akbar Salehi. As sanções incluem um embargo nas negociações com americanos.

Behrouz Kamalvandi, porta-voz da Organização de Energia Atômica do Irã, disse a uma agência de notícias local que a imposição de tais sanções é um jogo político praticado por Washington. Acrescentou que as medidas não afetarão o programa nuclear do Irã.

Kamalvandi também disse que os Estados Unidos se retiraram do acordo nuclear de 2015 com o Irã, e não estão em posição para fazer quaisquer comentários sobre as ações tomadas pelo seu país.