Governadores pedem redução de impostos federais para baratear combustíveis

arrow-options Divulgação Setor industrial teve queda do faturamento em dezembro de 2019 frente o mês anterior, aponta levantamento da CNI

A Confederação Nacional da Indústria informou nesta segunda-feira (3) que a maioria dos indicadores industriais de 2019 foi negativa na comparação com novembro, caracterizando o fraco desempenho da atividade no ano passado.

Confiança da indústria atinge maior valor desde março de 2018

Segundo a pesquisa Indicadores Industriais, o faturamento e as horas trabalhadas na produção encerraram o ano de 2019 com queda, na comparação com 2018.

O mesmo ocorreu com os indicadores do mercado de trabalho . Apenas a utilização da capacidade instalada registrou leve alta na comparação com 2018.

Para a CNI, apesar dos avanços observados em relação a 2018, a indústria enfrenta dificuldades para manter um ritmo mais forte e sem interrupções de retomada da atividade .

Produção industrial recua, mas intenção de investir é maior em dezembro, diz CNI

A expectativa para 2020 é que o setor mantenha uma tendência mais clara de recuperação e que a agenda para impulsionar a produtividade continue.

Dezembro 2019

O faturamento da indústria caiu 1% em dezembro frente a novembro, na série com ajuste sazonal, mostra a pesquisa.

Foi a queda consecutiva do indicador, depois de cinco altas consecutivas. Com isso, o faturamento fechou 2019 com uma queda de 0,8% em relação a 2018 .

As horas trabalhadas na produção também caíram 1% em dezembro na comparação com novembro na série de dados dessazonalizados.

Micro e pequenas indústrias voltam a crescer sem compensar perdas acumuladas

De acordo com a pesquisa, em 2019, as horas trabalhadas registraram altas mensais em apenas três meses e queda em oito. No ano, o indicador acumula queda de 0,5%.

O nível de utilização da capacidade instalada (UCI) ficou em 77,5% em dezembro, com queda de 0,5 ponto percentual em relação a novembro, na série dessazonalizada.

Apesar da queda, segundo a CNI, a utilização da capacidade instalada de 2019 é 0,4 ponto percentual superior à registrada no mesmo mês de 2018. A UCI média no ano também registra alta de 0,1% na comparação com a média de 2018.

O emprego diminuiu 0,1% em dezembro frente a novembro, na série com ajuste sazonal. No acumulado do ano, o indicador registra uma queda de 0,3%.

Ainda na série dessazonalizada, a massa real de salários teve uma pequena alta de 0,1% em dezembro frente novembro, e encerrou o ano com redução de 1,9% na comparação com 2018.

O rendimento médio real do trabalhador caiu 1,3% em dezembro em relação ao mês anterior, na série com ajuste sazonal. No ano, acumulou queda de 1,5% em relação a 2018.