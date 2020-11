Governadora de Santa Catarina Daniela Reinehr testa positivo para Covid-19

Ricardo Wolffenbuttel/Secom Daniela Reinehr também era alvo de denúncia de impeachment, mas teve seu pedido rejeitado

A governadora interina de Santa Catarina, Daniela Reinehr (sem partido), testou positivo para a Covid-19 (Sars-Cov-2), conforme informou o governo do estado nesta terça-feira (17). O exame foi feito na tarde de segunda (16) e o resultado saiu na manhã de hoje. Desde então, ela está em isolamento para cumprir o tratamento.

Daniela Reinehr irá seguir a agenda de forma remota e todas as atividades presenciais estão adiadas até que ela se recupere.

Desde que assumiu o cargo de forma interina com o afastamento temporário do governador Carlos Moisés (PSL), em 27 de outubro, Daniela cumpriu agenda em diversas regiões do estado.

As visitas envolveram reuniões com políticos, produtores rurais, empresários e outras lideranças. Em alguns eventos a governadora estava sem máscara e sem manter a distância segura de outras pessoas para evitar o contágio da Covid-19.

No início do mês, a governadora interina do Estado esteve com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante uma formatura de 650 agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na capital catarinense. No evento, ambos ficaram sem máscara de proteção contra a Covid-19.