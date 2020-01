Governador visita o Sul do ES e diz que reconstrução de cidades vai custar R$ 500 milhões

Além do Conselho, a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça também iniciou os trabalhos de 2020 nesta segunda-feira, 27.

O Conselho da Magistratura realizou a primeira sessão do ano de 2020, nesta segunda-feira, 27. Ao abrir os trabalhos, o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, cumprimentou a todos os presentes e lamentou as tragédias que atingiram o interior do Estado durante o mês de janeiro deste ano.

O presidente do TJES também enfatizou os esforços empreendidos pelo Poder Judiciário no sentido de minimizar os danos ocorridos no Fórum de Iconha, muito atingido pelas chuvas.

“O Espírito Santo foi atingido pela fúria das águas, o que causou muitos problemas, principalmente em Iconha. Estive na cidade na semana passada, verifiquei a situação, determinei as providências cabíveis e o Fórum hoje já está quase pronto para ser utilizado”, destacou o desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa.

O corregedor geral da Justiça, desembargador Ney Batista Coutinho, o vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama e os desembargadores Robson Luiz Albanez, Walace Pandolpho Kiffer e Namyr Carlos de Souza também lamentaram o ocorrido no interior do Estado. Os magistrados também cumprimentaram o presidente pela presidência da primeira sessão de 2020 do Conselho da Magistratura, desejando ao magistrado sucesso em sua gestão à frente do Tribunal de Justiça Estadual.

Após os registros, os magistrados iniciaram a análise da pauta, na qual foram julgados 7 processos de competência do Conselho da Magistratura.

As sessões são públicas e acontecem, semanalmente, na sede do Poder Judiciário, a partir das 13:30 horas.

Ainda nesta segunda-feira, 27, a 4ª Câmara Cível do Tjes também realizou a 1ª sessão de julgamento do ano, sob a presidência do desembargador Manoel Alves Rabelo. Os desembargadores Robson Luiz Albanez, Walace Pandolpho Kiffer, Jorge do Nascimento Viana, Arthur José Neiva de Almeida e o desembargador substituto José Augusto Farias de Souza compuseram o quórum de julgamento.

Na próxima quinta-feira, 30, acontecerá a primeira sessão do Tribunal Pleno de 2020, sob a presidência do desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa.

Vitória, 27 de janeiro de 2020

