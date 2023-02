Governador realiza abertura do Seminário de Planejamento Estratégico 2023-2026

O governador Renato Casagrande realizou, nesta segunda-feira (27), a abertura oficial do Seminário de Planejamento Estratégico 2023-2026 do Governo do Estado do Espírito Santo. Serão dois dias de trabalho intensivo em que membros de toda a equipe de Governo revisitam a missão, visão e valores, além dos cenários local e nacional e dos desafios do Estado. Também será elaborada a nova carteira de projetos estratégicos para os próximos quatro anos.

Em sua fala, Casagrande destacou as transformações ocorridas ao longo do tempo e a necessidade de traçar os rumos para efetivar ainda mais entregas à população. “Sou eu mesmo, mas não sou o mesmo. Continuo o mesmo governador, mas mudei. Este governo reconhece os desafios duros que enfrentamos, como uma pandemia, o avanço do negacionismo e uma polarização política inédita, além de problemas conhecidos – exemplo das fortes chuvas -, mas ainda assim fizemos os maiores investimentos da história deste Estado. Novos desafios irão surgir em maior ou menor intensidade”.

O governador prosseguiu: “Temos a meta de 2023 a 2026 superar os resultados da nossa gestão 2019-2022. Temos que ter energia nova, com brilho nos olhos e ir dormir já pensando no que iremos fazer no dia seguinte. Colocando o Espírito Santo cada vez mais como referência positiva para o País. É preciso pensar fora da caixa e inovar. Nossas ações precisam ganhar escala para mudar cada vez mais a realidade das pessoas. Para que possamos deixar um Estado melhor do que encontramos”.

Casagrande enfatizou ainda que as bases de um projeto de sucesso precisam ser fortalecidas. “A gente somente planeja se tiver capacidade para executar e temos que continuar sendo organizado. É fundamental manter o equilíbrio fiscal e o baixo endividamento, sendo um exemplo de gestão responsável com o dinheiro público. Assim vamos colocando o Programa de Governo de pé. Queremos ser um Estado justo, próspero, inovador, competitivo e desenvolvido regionalmente”, completou.

O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, ressaltou que, de maneira inédita, o Planejamento Estratégico será entregue já nos primeiros 60 dias de gestão. “O nosso modelo de governança, orientado para resultados, nos permitiu, mesmo diante das adversidades – como as fortes chuvas que atingiram o Estado e a pandemia mundial da Covid-19 –, termos realizado nos últimos anos o maior investimento público da história do Espírito Santo”, pontuou.

“Este é um momento único de integração entre as equipes de todas as áreas do Governo, quando são traçados os rumos das nossas ações para os próximos quatro anos. Nossa metodologia é focada na elevação da obtenção de entregas reais para a sociedade capixaba. Os projetos estruturantes permeiam 100% das áreas de atuação do Governo, e são, juntamente com suas metas e estatísticas, monitorados pela equipe da Secretaria de Economia e Planejamento (SEP) e acompanhados pessoalmente pelo governador Renato Casagrande”, explicou a subsecretária de Estado de Planejamento e Projetos, Joseane Zoghbi.

Secretários de Estado, presidentes e diretores de órgãos e autarquias, subsecretários, diretores, gerentes, além de assessores de todo o Governo participam das atividades do Seminário de Planejamento Estratégico 2023-2026. No primeiro dia, além da abertura oficial, aconteceram palestras sobre os cenários político e econômico, com o professor Marco Antônio Carvalho e com o presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira.

Em seguida, as equipes são divididas em grupos de trabalho. Nas primeiras etapas, são definidos a missão, visão e valores do Governo do Estado para os próximos quatro anos e é refeita a matriz SWOT (FOFA) – que aponta as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Os grupos também realizam uma atividade em que os desafios estratégicos do período 2019-2022 são revisitados para avaliar se foram totalmente ou parcialmente superados, além de serem apontados novos desafios a serem perseguidos nos próximos quatro anos.

O segundo dia de atividades será iniciado com a apresentação dos resultados dos trabalhos do dia anterior, feito em plenária pelos relatores de cada grupo. Na quarta-feira (28), ainda em plenária, os participantes assistem uma palestra sobre sustentabilidade, um dos pilares de atuação do atual governo, com a mestre em Planejamento de Sistemas Energéticos e especialista em mudança do clima e sustentabilidade, Viviane Romeiro.

Posteriormente, as atividades em grupo serão retomadas, quando as equipes de Governo definem os indicadores e projetos estratégicos que vão compor a nova carteira de programas e projetos estruturantes do Governo do Estado no período 2023-2026.

Realiza+

O Programa de Gestão para Resultados Realiza+ tem por objetivo ampliar a capacidade do Governo em executar programas e projetos e entregar resultados à sociedade capixaba. O programa estabelece um modelo de gestão por meio do qual os programas, projetos, ações, metas e indicadores estratégicos de governo, advindos do Planejamento Estratégico, são gerenciadas e monitoradas, garantindo a atualização e integridade das informações como prazo, custo, escopo, qualidade e riscos.

O Realiza+ tem como foco a gestão orientada para resultados, com o aumento da eficiência, melhorias na transparência, reformulação e reordenamento da gestão pública. Desta forma, este modelo consegue produzir, medir e comunicar os resultados para a sociedade, assegurando a confiabilidade junto às secretarias, legisladores, contribuintes e à sociedade em geral.

O processo de Planejamento Estratégico 2023-2026 foi iniciado no mês de janeiro deste ano com uma reunião de partida com os secretários de Estado de todas as áreas, conduzida pelo governador Renato Casagrande. Em seguida, as equipes de cada secretaria preenchem um inventário de projetos, que é previamente avaliado pela equipe da Subsecretaria de Planejamento e Projetos.

Os trabalhos de preparação contaram ainda com reuniões prévias com cada secretaria, órgão e autarquia, conduzidas pela SEP, em que os projetos são avaliados, um a um, sob critérios objetivos, como a relevância estratégica, observando os graus de criticidade, inovação, alinhamento estratégico, a redução das desigualdades sociais e regionais, e a viabilidade de implantação, com os critérios orçamentário e de capacidade de execução.

A partir dessas prévias, são selecionados os projetos que serão levados para o debate coletivo, realizado em cada grupo de trabalho durante o Seminário de Planejamento Estratégico, momento em que equipes de todas as secretarias de Governo se reúnem para a validação e definição da nova carteira de projetos estratégicos.

Esse processo considera ainda a análise e alinhamento com documentos estratégicos como o Programa de Governo, o Plano de Investimentos Públicos (PIP), as demandas coletadas nas Audiências Públicas realizadas pelo governo em todas as microrregiões do Estado, as demandas priorizadas nos comitês de Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS), Cartas de Compromisso assinadas pelo governador, além os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

