Governador participa do lançamento de Selo em homenagem ao Santuário-Basílica de Santo Antônio

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, na noite desta sexta-feira (20), do lançamento do Selo em homenagem ao Santuário-Basílica de Santo Antônio, em Vitória. O Selo, que vai circular por todo o país e pelo mundo, foi desenvolvido a partir de uma fotografia de autoria de Joel Miranda e traz em destaque a imponente arquitetura do Santuário.

Casagrande “carimbou” o primeiro selo oficial do Santuário-Basílica e, em seguida, ganhou uma cartela com o selo e uma réplica em miniatura do Santuário. Ele comemorou o lançamento e falou sobre o reconhecimento do local para o turismo e a fé dos capixabas.

“Homenagem que se faz eternizando ainda mais a Basílica, que é uma referência para o Espírito Santo e para o Brasil. Uma arquitetura linda, além de ser um templo do alimento espiritual. Parabéns à Comunidade de Santo Antônio e ao Santuário, que hoje também está recebendo uma das melhores orquestras sinfônicas do Brasil, a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Muito amor, espiritualidade e que a presença de Deus em nossos corações contamine a todos para que possamos ter um ótimo Natal e um ano de 2020 ainda melhor”, disse.

Após a solenidade foi realizada uma apresentação da “Cantata de Natal” com a Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo. O repertório escolhido contou com obras clássicas e sacras de compositores como Grieg, Weber, Wagner e Debussy, além de canções natalinas.

Santuário-Basílica

Projetado e construído a partir do ano de 1956 e concluído na década de 1970, o Santuário é dedicado ao Santo Padroeiro da Cidade, juntamente com Nossa Senhora da Vitória.

Trata-se de uma fiel imitação – caso raro no Brasil – da arquitetura renascentista italiana, caracterizada pela perfeição e simetria das formas e medidas. A inspiração foi a Igreja Nossa Senhora da Consolação, localizado em Todi, na Itália, que foi projetada por Bramante.

Em 11 de agosto de 2008, o Santuário foi elevado à dignidade de Basílica Menor pelo Papa Bento XVI.

Em abril de 2010, o Santuário-Basílica recebeu o Registro de Patrimônio Histórico Municipal. O tombamento visa a preservação do imóvel, mantendo-o em suas características originais, preservando a sua edificação como mais um símbolo para a Cidade de Vitória.

