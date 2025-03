Governador participa do Fórum Nacional de Secretários do Planejamento, em Vitória

O Espírito Santo é o anfitrião do XCII Fórum Nacional dos Secretários de Estado do Planejamento, evento que acontece no Hotel Golden Tulip, em Vitória, e reúne os titulares das pastas de planejamento de todos os Estados brasileiros e Distrito Federal. O governador Renato Casagrande participou, nesta quinta-feira (20), da abertura oficial do evento. A programação inclui grupos de trabalhos do Conselho Nacional de Secretários do Planejamento (Conseplan).

“A sociedade nos cobra mais eficiência da máquina pública, por isso é importante que tenhamos uma boa gestão. É preciso seguir inovando, principalmente no debate orçamentário. Equilibrar as receitas e despesas, em especial, nos estados que lidam com dívidas históricas, que não é o caso do Espírito Santo. Desde o meu primeiro mandato, em 2012, o nosso Estado se tornou Nota A do Tesouro Nacional e agora se encontra como Nota A+. Aqui buscamos sempre a transparência e a modernização no orçamento”, pontuou Casagrande.

O mandatário citou que o Estado criou o Fundo Clima, em que parte do orçamento será destinado a ações de combate às mudanças climáticas. “Com uma população de 4 milhões de habitantes, o Espírito Santo precisa se destacar em um ambiente competitivo. Temos alcançado resultados expressivos, como a execução de 20% de nossa receita em investimentos em infraestrutura. Essa conquista é resultado do trabalho em equipe e de um acompanhamento rigoroso da execução orçamentária”, completou.

A secretária nacional de Planejamento do Ministério do Planejamento e Orçamento, Virgínia de Angelis, também prestigiou o evento. “O Conseplan tem se consolidado como o principal espaço de troca de boas práticas e discussão sobre planejamento e orçamento governamental. O Ministério do Planejamento e Orçamento tem participado ativamente do fórum, buscando colaborar e aprender com os debates. Compartilhamos os desafios de fortalecer o planejamento como função essencial do Estado e de modernizar o orçamento público, para que possamos avançar juntos. Essa parceria é especialmente relevante na construção do nosso plano de longo prazo, a Estratégia Brasil 2050.O Conseplan abraçou a missão de desenhar a governança do plano, de modo a garantir condições de implementação e continuidade do plano que está sendo elaborado para nos levar ao país que queremos nos próximos 25 anos”, destacou.

O Fórum do Conselho Nacional de Secretários do Planejamento (Conseplan) reúne técnicos e titulares das pastas de planejamento dos estados se reúnem para fortalecer a integração entre os governos e os atores nacionais e internacionais, promover práticas inovadoras e disseminar conhecimentos nas áreas de planejamento, orçamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas, desenvolver políticas públicas mais eficientes e fomentar o diálogo e a troca de experiências entre os gestores estaduais de planejamento.

O evento é uma realização do Conselho Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento (Conseplan), em parceria com a Secretaria de Estado de Economia e Planejamento do Espírito Santo (SEP), e conta com patrocínio da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) e do Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo (Bandes).

“O nosso fórum enaltece nas apresentações dos vários cases de sucesso dos estados que o país tem certamente do ponto de vista da qualificação pessoal um dos melhores quadros de servidores públicos do planeta, pela formação e pelo engajamento para fazer as transformações tão necessárias para o desenvolvimento do Brasil. Com toda a certeza, se dependêssemos apenas da excelência dos nossos servidores, nós teríamos muitos mais avanços do que já temos”, disse o presidente do Conseplan e secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional de Pernambuco, Fabrício Marques.

As atividades do XCII Fórum Nacional dos Secretários de Estado do Planejamento foram iniciadas na quarta-feira (19), com a realização das reuniões dos Grupos de Trabalho (GTs). Técnicos das secretarias de planejamento e pastas afins de todos os Estados do país, além do Distrito Federal, participaram dos debates, que se estenderam por todo o dia. Os grupos de trabalho do Conseplan se reúnem periodicamente para trocarem experiências e discutirem temas de interesse comum entre os Estados, entre eles: planejamento, orçamento, planejamento de longo prazo, investimentos públicos, monitoramento e avaliação de políticas públicas, entre outros.

Além da abertura oficial, nesta quinta-feira (20),segundo dia de evento, foram realizados dez painéis temáticos, protagonizados por secretários e especialistas de diversos Estados. O secretário de Estado de Economia e Planejamento do Espírito Santo, Álvaro Duboc, falou sobre o planejamento de longo prazo que está em construção no Estado, o ES 500 Anos, que tem por objetivo construir coletivamente uma visão de futuro estratégica, desafiadora, consistente, sustentável e desejável para o Espírito Santo para os próximos dez anos.

“O ES 500 Anos será fruto de um amplo processo de construção coletiva, que está envolvendo toda a sociedade na revisão da visão de futuro do Estado. O Espírito Santo possui uma sólida cultura de planejamento, que tem sido fundamental para os avanços e conquistas do Estado nos últimos anos. Agora, com o ES 500 Anos, temos a oportunidade de fortalecer ainda mais essa trajetória, unindo sociedade e instituições em torno de um objetivo comum: impulsionar o crescimento do Estado e melhorar, de forma sustentável, a qualidade de vida da população capixaba”, pontuou Duboc.

Na sexta-feira (21), dia de encerramento, serão apresentados os resultados obtidos nos Grupos de Trabalho do Conselho.

Fonte: GOVERNO ES