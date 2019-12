Governador participa de solenidade em homenagem ao Dia do Cidadão Serrano

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, nesta quinta-feira (26), da solenidade em comemoração ao Dia do Cidadão Serrano, realizada na Câmara Municipal. Casagrande recebeu a Comenda Ulysses Guimarães pelos serviços prestados ao município. Na ocasião, ele fez a transferência simbólica da Capital do Estado para o município da Serra.

Em seu pronunciamento, o governador comparou a cidade de Serra a uma locomotiva e ressaltou a importância do município para o Espírito Santo:

“Transferir a capital para a Serra neste dia mostra a importância da cidade para o nosso Estado. A Serra é uma grande locomotiva que está puxando o desenvolvimento do Espírito Santo. É o maior município em termos de população e o Governo tem uma presença importante com as obras que estamos tocando aqui. Enquanto for governador, a Serra estará amparada. Queremos que a Serra seja cada vez mais importante para nosso Estado”, ressaltou o governador.

Casagrande foi um dos homenageados com a Comenda Ulysses Guimarães, concedida pela Câmara de Vereadores às pessoas que se destacam pela dedicação ao município serrano. Ele fez questão de lembrar do período em que atuou como secretário municipal na Serra.

“Eu sou muito apaixonado pela Serra. Já fui secretário municipal na área de Meio Ambiente e prestar serviços ao município e ser reconhecido é muito bom e importante. A cidade é grande e só a conhece quem percorre os bairros e conversa com a população. Agradeço à Câmara de Vereadores que concede esta importante honraria não só a mim, mas também a outros homenageados, que já prestaram e ainda prestam serviços a Serra”, observou.

