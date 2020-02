Governador participa de agendas em Barra de São Francisco e Alto Rio Novo

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) preparou uma programação especial para os ônibus do Sistema Transcol durante o Carnaval 2020. De sábado (22) até a Quarta-feira de Cinzas (26) haverá viagens extras, reforço de linhas que passam por balneários e reforço de frota reserva para atender aos usuários do transporte coletivo que pretendem curtir as praias e outros locais da Grande Vitória no período.

Nos terminais de integração do Transcol serão disponibilizados 140 ônibus extras durante os cinco dias. Serão 25 veículos de reserva no sábado (22); 29 no domingo (23); 32 na segunda-feira (24); 30 na terça-feira (25); e 24 veículos na Quarta-feira de Cinzas (26). Esses ônibus serão utilizados, caso haja aumento de demanda.

O diretor de Planejamento da Ceturb-ES, José Carlos Moreira, esclarece que toda a operação de Carnaval será acompanhada de perto por fiscais da Companhia. “Caso seja preciso, os agentes da Ceturb estão orientados a fazer os ajustes necessários para garantir a oferta de ônibus aos foliões. Os carros de reserva poderão ser acionados sempre que for preciso”, disse.

Os usuários do sistema que tiverem dúvidas, podem acessar o site www.ceturb.es.gov.br ou entrar em contato com o Disque Ceturb-ES no 0800 039 1517.

Confira abaixo as alterações:

Linhas que terão reforço durante o Carnaval:

22/02 a 25/02

810 – São Francisco / T. Jacaraípe

613 – Ponta da Fruta / T. Vila Velha, via Rodovia do Sol

22/02

613 – Ponta da Fruta / T. Vila Velha, via Rodovia do Sol

672 – Trevo de Setiba / T. Vila Velha

854 – Praia Grande / T. Jacaraípe, via Nova Almeida

880 – Planalto Serrano / T. Jacaraípe, via Vista da Serra / Serra Sede

23/02 e 25/02

513 – T. Campo Grande / T. Carapina, via T. Jd. América e T. São Torquato

526 – T. Campo Grande / T. Vila Velha, via Vasco da Gama / Expedito Garcia

546 – T. Carapina / T. Jardim América, via Camburi

585 – Jardim Botânico / T. Vila Velha, via Vale Encantado

613 – Ponta da Fruta / T. Vila Velha, via Rodovia do Sol

651 – T. Vila Velha / Praia da Costa

672 – Trevo de Setiba / T. Vila Velha

854 – Praia Grande / T. Jacaraípe, via Nova Almeida

870 – Praia de Jacaraípe / T. Laranjeiras, via Abdo Saad

880 – Planalto Serrano / T. Jacaraípe, via Vista da Serra / Serra sede

24/02

513 – T. Campo Grande / T. Carapina, via T. Jd. América e T. São Torquato

546 – T. Carapina / T. Jardim América, via Camburi

613 – Ponta da Fruta / T. Vila Velha, via Rodovia do Sol

672 – Trevo de Setiba / T. Vila Velha

854 – Praia Grande / T. Jacaraípe, via Nova Almeida

870 – Praia de Jacaraípe / T. Laranjeiras, via Abdo Saad

880 – Planalto Serrano / T. Jacaraípe, via Vista da Serra / Serra se

