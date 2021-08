Governador participa da inauguração do monumento Grande Buda de Ibiraçu

O governador do Estado, Renato Casagrande, ao lado da primeira-dama Maria Virginia Casagrande, participou, neste sábado (28), da inauguração oficial da Grande Buda de Ibiraçu, que fica às margens da BR-101, no Mosteiro Zen Morro da Vargem. Com 35 metros de altura, o monumento é o segundo maior do mundo e o maior do Ocidente. A “Cerimônia da Abertura dos Olhos” (Kenji) teve a participação de autoridades, políticos e lideranças religiosas, como o abade do Mosteiro, monge Daiju Bitti.

“Um monumento como esse aqui não é só uma construção. É um local onde as pessoas podem vir, tirar fotos, postar nas redes sociais, mas também é uma oportunidade para refletir, de alimentar o espírito. Estou muito feliz hoje como cidadão capixaba e brasileiro em saber que temos essa fonte de radiação do diálogo, do equilíbrio, da espiritualidade, da paciência, da tolerância e da paz que a gente tanto precisa”, comentou o governador.

A estátua fica na Praça Torii, na entrada do Mosteiro, que é uma referência mundial e o maior da América Latina. O monumento é um símbolo religioso que representa o Buda como um ser iluminado, sentado sobre uma flor de lótus como pedestal. Ao lado, há outras 15 estátuas meditativas de Buda, de 2,5 metros de altura cada.

Durante a solenidade, também foi realizada a inauguração da Escola de Cerâmica Kanzeon e o Bosque da Sabedoria, que ficam nas instalações do Mosteiro Zen Morro da Vargem. A programação teve ainda o lançamento do livro “Buddha”, que reúne o registro fotográfico do maior monumento do Buda no Ocidente. A publicação reúne fotos do acervo do Mosteiro e também imagens produzidas pelos fotógrafos Vitor Nogueira e Hélio Filho, que acompanharam todo o processo de construção. Também foi autorizada a elaboração do projeto para obras da Praça Kanzeon no Mosteiro.

Caminhos da Sabedoria

O Governo do Espírito, por meio das Secretarias de Turismo (Setur) e da Cultura (Secult), participa do grupo de trabalho “Território Criativo Caminhos da Sabedoria”, com objetivo de fortalecer o produto turístico Caminhos da Sabedoria, um diálogo entre o budismo e o catolicismo.

O grupo reúne empreendedores da cadeia produtiva do turismo dos municípios de Ibiraçu, João Neiva e Fundão, além da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), o Mosteiro Zen Morro da Vargem e o Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde.

“Com o Santuário Nossa Senhora da Saúde e o Mosteiro Zen Morro da Vargem, nós estamos estruturando os Caminhos da Sabedoria. Teremos aqui uma trilha espiritual importante para as reflexões do alimento espiritual, sendo importante para o turismo e para o meio ambiente. São fontes de radiação da espiritualidade e que devem iluminar toda a nossa prática”, pontuou o governador Casagrande.

O plano estratégico tem ações previstas para os eixos de infraestrutura, como a instalação de um Ponto de Informação Turística (PIT), sinalização turística e interpretativa; qualificação direcionada ao trade local, bem como a realização de eventos e a sensibilização dos empreendedores locais.

“Esta união de forças é fundamental para que as ações beneficiem todo o território, unindo as cidades e seus atrativos, apresentando para o público um produto turístico organizado”, destacou a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro.

Também participaram da solenidade, a vice-governadora Jacqueline Moraes; os secretários de Estado, Marcus Vicente (Desenvolvimento Urbano), Fabricio Noronha (Cultura) e Tyago Hoffmann (Inovação e Desenvolvimento); o diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES), Luiz Cesar Maretto; a diretora presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), Cristina Engel; a deputada estadual Janete de Sá; além dos prefeitos Diego Krentz (Ibiraçu) e Dr. Coutinho (Aracruz).

