Governador participa da abertura oficial da Feira ArteSanto 2021

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, na noite desta sexta-feira (12), da abertura oficial da 9ª edição da Feira Nacional do Artesanato do Espírito Santo (ArteSanto), que acontece na Praça do Papa, em Vitória, até o próximo dia 21, com entrada gratuita. O objetivo é valorizar a cultura capixaba, apresentando trabalhos de empreendedores do Artesanato Capixaba, Economia Solidária, Agroindústria e Microempreendedor Individual (MEI).

“Quero cumprimentar a todos que estão participando desse evento maravilhoso. A feita é uma parceria entre a Aderes e o Sebrae, alcançando muitos artesãos, movimentando a economia solidária. Estamos voltando aos poucos à normalidade, sendo possível dar oportunidades àqueles que vivem do artesanato. Esse é o local onde os expositores conquistam novos clientes e garantem sua rede. Tenho certeza que a ArteSanto será um sucesso”, afirmou o governador Casagrande.

São dez dias de evento, com mais de cinco mil produtos à venda, entre peças de decoração, presentes, acessórios de diversas tipologias, como pedras, vidros, metais, papéis reciclados, cerâmica, madeira, ossos, couro, borracha, plástico, fibras naturais e produtos do mar, além de produtos da agroindústria e de micro e pequenos empreendedores. Quem está em busca de lembranças para o Natal vai encontrar peças com valores a partir de R$ 10.

O diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), Alberto Farias Gavini Filho, destacou que a ArteSanto é uma das maiores feiras de artesanato do Brasil, sendo uma grande oportunidade para a comercialização de produtos de empreendedores capixabas para o Natal. “Essa é mais uma ação do Governo do Estado para a retomada da economia dos pequenos negócios, proporcionando um espaço para que o empreendedor possa vender seus produtos e gerar renda”, disse.

A Aderes, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae) no Espírito Santo, está proporcionando a participação de cerca de 300 empreendedores diretamente no evento. Contudo, mais de 800 empreendedores estão sendo atendidos, pois muitos deles fazem parte de associações.

A 9ª edição da ArteSanto segue todos os protocolos de segurança para o combate ao novo Coronavírus (Covid-19). Será permitida a entrada no evento após a aferição de temperatura e é obrigatório o uso adequado de máscara. Além disso, estão sendo disponibilizados totens com álcool gel 70% ao longo do percurso da feira. O número de visitantes também é controlado para que se mantenha o distanciamento social.

Serviço:

ArteSanto 2021 – Feira Nacional do Artesanato do Espírito Santo

Local: Praça do Papa (Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá – Vitória).

Quando: 12 a 21 de novembro de 2021

Horário de funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira: das 16h às 22h. Sábado, domingo e feriado: das 10h às 22h. No dia 21/11: das 16h às 21h.

Entrada gratuita

