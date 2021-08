Governador inicia entrega dos 60 mil chromebooks para alunos da Rede Estadual

O governador do Estado, Renato Casagrande, iniciou a entrega dos chromebooks (notebooks) destinados aos 60 mil alunos matriculados no Ensino Médio e na Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Pública Estadual. O ato simbólico foi realizado na noite desta terça-feira (03), durante visita à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Jacaraípe, localizada no município da Serra. Na ocasião, 218 estudantes receberam os equipamentos.

Ao todo, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), está investindo R$ 144.769.800,00 na distribuição dos chromebooks, ação que faz parte da política de ampliação do uso de tecnologia e inovação nos processos educativos das escolas. Junto com os equipamentos, os estudantes também receberão um dispositivo para conexão de internet com qualidade e velocidade. Os chromebooks garantem o acesso à infraestrutura tecnológica necessária ao ensino híbrido em face da diversidade de condições sociais e econômicas dos estudantes.

Em sua fala, o governador Casagrande destacou o investimento do Governo do Estado em tecnologia na área da educação. Além de estudantes da Rede Estadual, os professores também estão sendo contemplados. Os profissionais receberam um benefício de R$ 5 mil para aquisição de computadores, além de uma ajuda de custo mensal de R$ 70 para apoio à contratação do plano de internet. Nesta ação, estão sendo investidos R$ 55 milhões para beneficiar cerca de 15 mil professores da Rede.

“É uma alegria poder iniciar a entrega de 60 mil chromebooks para nossos alunos. Já havíamos feito o repasse em folha para os professores comprarem equipamentos novos. Para os estudantes, os chromebooks vão ajudar na transferência de conteúdo, além de melhorar o aproveitamento do conteúdo das aulas. Assim vamos fomentando o ensino. Mas para que tudo isso funcione, você precisa ter uma boa rede de internet. Essa escola, por exemplo, passou por uma forma para levar o sinal de wi-fi em todos os ambientes. Os alunos também contam com um dispositivo que permite o acesso à internet em casa para que possam fazer uma pesquisa ou um exercício”, afirmou Casagrande.

A distribuição dos chromebooks seguirá os seguintes critérios: inicialmente receberão estudantes matriculados no Ensino Médio noturno. Em seguida, os matriculados no Ensino Médio e cuja escola compartilhe transporte com o município. Depois, será a vez dos matriculados na terceira série do Ensino Médio, regular ou integrado e, finalizando, os estudantes matriculados na EJA.

Também participaram da visita, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo; e os deputados estaduais Alexandre Xambinho, Bruno Lamas e Vandinho Leite.

