Governador inaugura quadra e visita obras de macrodrenagem em Vila Velha

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, neste sábado (17), no município de Vila Velha para a inauguração de uma quadra poliesportiva no bairro Jabaeté, além da entrega de títulos de propriedade a moradores da Região 5. Além disso, Casagrande visitou obras em andamento de macrodrenagem no município, junto com o prefeito canela-verde Arnaldinho Borgo.

“Estamos entregando esse ginásio que ficou lindo, mas além deste, estamos entregando a quadra de Ponta da Fruta. Temos obras nos gramados sintéticos do campos Bom de Bola nos bairros de Morada da Barra, Santa Mônica, Pontal das Garças, Normília da Cunha e Vila Nova. Além de investimentos em várias partes do município. Somente na área de esportes, estamos construindo academias populares, quadras e tantos outros equipamentos para melhorar a vida de quem vive na Região 5”, disse o governador.

O prefeito de Vila Velha destacou os vários investimentos em parceria com o Governo do Estado. “É uma alegria imensa estar aqui em Jabaeté com o nosso governador. A Região 5 é a nossa menina dos olhos. Uma região de um povo trabalhador e é o futuro da cidade de Vila Velha. Ao lado do governador, estamos trabalhando para mudar a realidade deste local. Em breve, vamos inaugurar a Rodovia ES-388 que liga essa região até Guarapari e será o local para instalações de novas empresas”, afirmou Borgo.

Entregas

Na primeira agenda do dia, o governador Renato Casagrande inaugurou a quadra poliesportiva coberta com arquibancada no bairro Jabaeté. A obra foi realizada pelo Governo do Estado por intermédio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) e do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES). O investimento na obra foi de R$ 1,78 milhão.

O equipamento, de alto padrão, ocupa uma área total de 695,40 metros quadrados e suas dimensões totais são de 30,50m x 22,80m. A arquibancada tem capacidade para 130 lugares e espaço para duas cadeiras de rodas. O local poderá ser utilizado pela comunidade para a prática de esportes em geral, em especial basquete, futsal e vôlei, e também para a organização de eventos culturais e festas.

“O Governo do Estado vem realizando o maior volume de investimentos em infraestrutura esportiva da história do Espírito Santo. Mais uma vez estamos entregando um equipamento de primeira qualidade para a população. Será um espaço que também poderá ser utilizado para projetos sociais, como o Campeões de Futuro, que, por meio da Sesport, oferece esporte de forma gratuita para crianças e adolescentes em todo o território capixaba”, comentou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Ainda durante a agenda, foi realizada a entrega de títulos de propriedades a moradores do bairro Jabaeté, em ação da Prefeitura de Vila Velha.

Macrodrenagem

Ao lado do prefeito, o governador do Estado visitou as obras de macrodrenagem do Canal Guaranhuns e Avenida Carlos Lindenberg. Com investimento de R$ 29,9 milhões, a obra de drenagem e urbanização do Canal Guaranhuns tem previsão de conclusão em janeiro de 2024. Já a obra de construção de galeria de águas pluviais na Avenida Carlos Lindenberg tem investimento de R$ 12,4 milhões e deve ser entregue para a população em setembro deste ano.

As intervenções são constituídas de galerias abertas e fechadas, desassoreamento e retificação do Canal Guaranhuns, além da construção de passarelas e urbanização ao longo do mesmo, aumentando sua capacidade de drenagem, retirando pontos de estrangulamento e construindo locais de lazer.

Serão construídas sete passarelas sobre o Canal Guaranhuns, localizadas em frente à rua Trinta e Sete, próximo à rua Carambolas, na saída da rua Lourenço Sales, na rua Otorino Avancini, próximo à rua Porto Seguro, em frente à rua Caracas e outra já na saída do Canal, próximo à Rodovia Darly Santos.

Historicamente, a cidade de Vila Velha sofre com alagamentos e os motivos são muitos. Boa parte do município está abaixo do nível do mar e o escoamento das águas sofre influência da maré. “O pacote de obras de macrodrenagem realizadas pelo Governo do Estado evitará os alagamentos que ocorrem no município”, explicou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

De acordo com o secretário, esses investimentos demonstram o trabalho do Governo do Estado para solucionar os problemas com alagamentos no município. “Vila Velha concentra o maior número de investimentos em macrodrenagem da história. O objetivo é diminuir a possibilidade de alagamentos durante tempestades torrenciais, como as que já aconteceram por várias vezes. Vamos trabalhar de forma intensa para finalizar as entregas para a população o mais rápido possível”, acrescentou.

Também em Vila Velha, o governador visitou as obras de construção de galerias de águas pluviais, na Avenida Carlos Lindenberg, trabalha de forma independente, sendo cada célula conduzindo as águas para cada sub-bacia: uma para o bairro Santos Dumont e a outra para o canal da Travessa Belas Artes. Ambas conduzirão as águas da chuva para o canal Aribiri, visando ao bombeamento pela Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Aribiri (EBAP Aribiri).

Atualmente, as águas da sub-bacia do bairro Santos Dumont desaguam na baía de Vitória via canal da Travessa Belas Artes, que não possui seção hidráulica para suportar tal contribuição. Com a construção da galeria da Avenida Carlos Lindenberg, essas águas não serão lançadas nesse canal, sendo conduzidas para a EBAP Aribiri.

Além dessa galeria principal, será construída uma galeria na Rua José Ramos de Oliveira, no bairro Santos Dummont para substituir um trecho da rede existente melhorando o escoamento das águas da chuva.

