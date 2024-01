Governador inaugura Creas e autoriza obras de infraestrutura em Montanha

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, na tarde desta quinta-feira (18), no município de Montanha, localizado na microrregião Nordeste, para inaugurar o novo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Durante a agenda, Casagrande anunciou novos investimentos, como a urbanização da Barragem Tutu Reuter, calçamento rural e construção de unidades de saúde. Ele também visitou as obras de reabilitação da rodovia ES-209/130, no trecho Montanha x Vinhático.

“Começando o ano com muita disposição para trabalhar ainda mais depois de concluir 2023 com muito resultado e investimentos. Os municípios nunca receberam tanto apoio do Governo do Estado. Aqui em Montanha temos um conjunto grande de obras nas áreas de infraestrutura, assistência social, educação, saúde e esporte. Assim ajudamos o município a se desenvolver, gerando oportunidades e dando mais qualidade de vida para a população”, disse o governador.

O novo Creas de Montanha é resultado do trabalho do Governo em investir na melhoria da rede socioassistencial capixaba. O Centro é uma unidade pública da política de Assistência Social que busca oferecer apoio e orientação às famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e/ou social por violação de direitos. O Governo do Estado destinou um investimento total de R$ 1 milhão para essa obra.

“O Governo do Estado tem dado prioridade à assistência social no Espírito Santo. Nosso objetivo é melhorar o atendimento oferecido aos cidadãos capixabas, além de aperfeiçoar as condições de trabalho das equipes técnicas do município.”, ressaltou a secretária em exercício de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Fernanda Mota.

Durante a solenidade oficial, o governador Renato Casagrande autorizou o repasse de R$ 4,8 milhões ao Município para realização da obra de urbanização da Barragem Tutu Reuter. Os recursos são provenientes do Fundo Cidades 2022, que é gerido pela Secretaria do Governo (SEG). A obra vai beneficiar cerca de 19 mil habitantes.

Localizada na Sede de Montanha, a barragem vai receber uma série de melhorias, como dois quiosques, deck de madeira, capela ecumênica, parque infantil, restaurante, píer, além de uma plataforma para pequenos barcos e estacionamento para veículos. No local, também será construída uma ciclovia em pavimento, além do sistema de drenagem e a instalação de luminárias em LED.

“Vamos proporcionar qualidade de vida à população, construindo um ambiente agradável e seguro para crianças e adultos, com atividades de recreação e interação social ao ar livre. O espaço urbanizado ao redor da barragem também incentiva a relação dos cidadãos com a água, conscientizando-os sobre a importância de se preservar os recursos hídricos, promovendo ações de conservação e educação ambiental”, comentou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.

Também foi autorizado o início das obras de calçamento rural na comunidade de Balão. Os investimentos chegam a quase meio milhão de reais e contemplam aproximadamente 1 km de extensão. Para realização da obra, está prevista a doação de 7.000 metros quadrados de blocos e 1.921 metros de meio-fio.

A obra será realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), em parceria com a Prefeitura Municipal, responsável pelo assentamento dos blocos. Serão beneficiados os moradores de Córrego do Balão e Comunidade São Sebastião.

As atividades econômicas de Montanha concentram-se 18,75% em seu setor agropecuário com aproximadamente 21,3% da população do município ocupada em atividades agrícolas, com destaque para pecuária e produção de café.

“O Governo investe para melhorar a qualidade de vida no campo e possibilitar melhor acesso às áreas rurais para o escoamento de produtos agrícolas e serviços essenciais à população. Essa obra vai garantir mais mobilidade e bem-estar aos moradores e trabalhadores das regiões”, acrescentou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Mais investimentos

Ainda no município, o Governo do Estado vai construir duas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), uma na comunidade de São Sebastião do Norte e a outra no bairro Tutu Reuter. Para a construção das unidades em Montanha, o Governo do Estado vai investir R$ 4,3 milhões, pago em quatro parcelas conforme o progresso das obras, que são executadas pelo município. Até o momento, duas parcelas já foram repassadas ao Município.

As obras das UBSs fazem parte do “Plano Decenal SUS APS +10”, que tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. O programa contempla 52 municípios, com a construção de 111 novas UBSs, com investimento de R$ 317 milhões em todo estado, provenientes do Tesouro Estadual.

O governador Renato Casagrande visitou ainda as obras de reabilitação da Rodovia ES-209/130, no trecho Montanha x Vinhático. Serão investidos mais de R$ 38 milhões nas intervenções ao longo dos 14,9 quilômetros de extensão da via. As obras estão sendo realizadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

As melhorias na rodovia ES-209/130 incluem serviços na pista de rolamento, acostamento, calçadas em concreto, abrigos para passageiros, construção de meio-fio, caixas coletoras, descidas d’água, bueiros e sarjetas. Além disso, também serão executadas interseções, retornos, acessos, sinalização horizontal e vertical e dispositivos de segurança.

“Esse trecho foi feito há muito tempo e necessitava de uma intervenção. Vamos entregar uma rodovia totalmente recuperada, mais confortável e segura e que vai ligar importantes regiões do nosso estado, dando mais oportunidades de desenvolvimento para os comerciantes”, disse o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Governo

Raphael Marques

(27) 98895-0843

Fonte: GOVERNO ES