Governador inaugura base do SAMU 192 e autoriza reforma de escola em Sooretama

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, nesta quinta-feira (04), em Sooretama, na microrregião Rio Doce, para a inauguração da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) do município. A ação faz parte do Programa “SAMU para Todos”, do Governo do Estado. Casagrande também assinou a Ordem de Serviço para as obras de reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Cândido Portinari.

Durante o evento, o governador Casagrande anunciou a participação do município de São Roque do Canaã na expansão do serviço de urgência e emergência na região, por meio do Consórcio CIM Polinorte. Com isso, o consórcio passa a gerenciar as ações e serviços do SAMU 192 em sete municípios: Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Linhares, Rio Bananal, São Roque do Canaã e Sooretama.

“Estamos levando o SAMU 192 aos 78 municípios do Espírito Santo. Veja como é importante. Teremos aqui nesta região, nove ambulâncias básicas e três avançadas. Aqui nesta região toda tínhamos apenas uma ambulância contratada de uma empresa para remoção. Essas novas ambulâncias vão salvar vidas”, disse.

Atualmente, a população estimada do Espírito Santo é de quatro milhões de habitantes, sendo que a Estratégia Saúde da Família chega a metade desse número. Segundo o governador, a meta é de que, até o final de 2022, o Estado tenha 100% da população atendida pelo serviço.

Casagrande também falou sobre o atual momento da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). “Hoje a pandemia está em sua fase mais grave desde seu início. De todos os países do mundo, o Brasil é onde se perdem mais vidas no momento. Hoje somos o Estado que mais abriu leitos per capita durante a pandemia e por isso conseguimos atender todos os capixabas e ainda estender as mãos aos irmãos de outros estados”, apontou o governador.

Samu para Todos

Segundo o subsecretário de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa, para os próximos dias todos os atores importantes no processo de implementação do serviço do SAMU 192 na região participarão de capacitações. Além disso, o subsecretário ressaltou que a Central de Regulação das Urgências do SAMU 192 será única, sob gestão estadual, e custeada sem participação financeira dos municípios.

“Nos próximos dias iremos nos reunir com secretários municipais e representantes de Hospitais, Pronto Atendimentos e UPA’s da região para treinamento com a Central de Regulação do SAMU para que cada um tenha o conhecimento de suas atribuições e papéis nesse processo tão importante que o Governo, municípios e consórcios estão implementando”, afirmou.

Educação

Ainda no município, o governador Casagrande autorizou o início das obras de reforma e ampliação da EEEFM Cândido Portinari, em um investimento total de R$ 2.428.943,54. A obra contemplará a reforma dos blocos existentes incluindo a quadra e os vestiários, ampliação de bloco escolar com a construção de seis novas salas de aula, adequação do sistema hidrossanitário e de incêndio, além da construção de um novo castelo d’água.

Casagrande fez um apelo aos prefeitos para que tenham um olhar cuidadoso com a educação em seus municípios. Ele lembrou que as regras de distribuição do ICMS foram alteradas, por iniciativa do Executivo Estadual, para que os municípios com melhores índices na área da educação tenham direito a um percentual maior. “A educação é o caminho. Por isso, a distribuição do ICMS será de acordo com o desempenho na área. Além disso, o Governo está reformando todas as escolas do Espírito Santo, melhorando assim a infraestrutura e equipamentos para que nossos alunos possam se sentir acolhidos”, pontuou.

Presente na solenidade, o prefeito de Sooretama, Alessandro Broedel, fez um agradecimento público ao governador. “É um orgulho ter seu nome anunciado como pré-candidato à Presidência da República. Esse é um momento importante para os municípios da região. Estamos anunciando investimentos na educação que transforma vidas. O Samu para Todos é uma realidade graças ao comprometimento dos prefeitos e do Governo do Estado. Importante esse serviço de excelência que será implantado em nossa região”, declarou.

Estiveram presentes ainda os prefeitos de Pancas, Dr. Sidclei; de São Roque do Canaã, Marcos Guerra; de Rio Bananal, Edimilson Santo Eliziario; os deputados estaduais Marcos Garcia, Luiz Durão, Renzo Vasconcelos, Janete de Sá e Emílio Mameri; o secretário-chefe da Casa Militar, coronel Jocarly Aguiar; além de vereadores, secretários e lideranças locais.

