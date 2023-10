Governador entrega segunda etapa da Casa do Turismo Capixaba

O Governo do Estado inaugurou, nesta quarta-feira (18), a segunda etapa do projeto de criação da Casa do Turismo Capixaba, que vai funcionar nas instalações da antiga sede do Clube Saldanha da Gama, no Forte São João, localizada no Centro de Vitória. Na ocasião, foram apresentados o salão e as instalações das áreas administrativas da Secretaria do Turismo (Setur).

A Casa do Turismo Capixaba faz parte do Projeto Cidade Administrativa do Governo, que busca concentrar no Centro da Capital o núcleo administrativo estadual, beneficiando os cidadãos que buscam por serviços públicos, além de fomentar a aproximação e a integração entre os órgãos, e contribuir para o processo de revitalização da região.

Durante o evento, o governador Renato Casagrande assinou o Projeto de Lei que institui a Política Estadual de Turismo. O documento foi encaminhado para votação na Assembleia Legislativa. A lei é um marco histórico para o Estado, norteadora de diretrizes, princípios e eixos de atuação para o turismo, reconhece a importância das instâncias de governança, define o Sistema Estadual do Turismo, além de outras ações.

“A Política Estadual de Turismo não é uma lei exclusiva para o Estado, mas sim para todas as entidades que trabalham no setor. Se você tem uma boa prestação de serviço e um Estado equilibrado, é possível atrair cada vez mais turistas. Sem investimentos em infraestrutura, saúde, esporte e outras áreas não se tem um turismo forte. Olhando para este espaço, temos a certeza de que era o lugar mais adequado para ser a Casa do Turismo Capixaba. Tenho muitas memórias afetivas daqui, como a lembrança do meu casamento, realizado neste salão no dia 10 de março de 1990, e de tantas outras festas que participei”, comentou o governador.

Para o secretário de Estado do Turismo, Weverson Meireles, a Casa do Turismo será um espaço de convivência com manifestações culturais, gastronomia e arte em geral. “Hoje é um dia importante para o turismo capixaba. Estamos entregando um equipamento restaurado, permitindo o uso por moradores e turistas, além de dar o merecido destaque a este imóvel histórico, tão importante para o Espírito Santo”, disse.

Ele completou: “Esse é um momento inédito para o turismo no Espírito Santo. Construímos, em parceria com o Conselho Estadual de Turismo, uma das leis estaduais mais inovadoras do país, trazendo importantes temas como a sustentabilidade, a distribuição de renda, a inclusão social, a integração, o empreendedorismo, a competitividade e a inovação.”

A programação contou com atrações capixabas, como a Orquestra Maratimba e o Abacaxi de Marataízes, além da Concertina de Carlos Augusto Borchardt e Tales Plantikow, de Santa Maria de Jetibá.

Estiveram presentes, o ex-governador Vitor Buaiz; os deputados estaduais Denninho Silva, Alexandre Xambinho e João Coser; os prefeitos Sérgio Vidigal (Serra), Marcos Guerra (Jaguaré) e Paulinho Minetti (Venda Nova do Imigrante); os secretários de Estado, Marcus Vicente (Desenvolvimento Urbano), Filipe Rigoni (Meio Ambiente), Benício Costa (Fazenda), Edmar Camata (Controle e Transparência), Marcelo Calmon (Gestão e Recursos Humanos) e Nara Borgo (Direitos Humanos); além de dirigentes de autarquias e lideranças da região.

Etapas

Em outubro de 2020, por meio da Lei Estadual n° 11.199, o Governo do Estado foi autorizado a fazer a permuta do Forte São João com a Prefeitura de Vitória, que transferiu as benfeitorias do imóvel ao Espírito Santo.

Em 2021, foi celebrado o Termo de Cessão de Uso do Imóvel entre as Secretarias de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e do Turismo (Setur) para instalação da Casa do Turismo Capixaba para funcionar a sede da Pasta, além de espaços gastronômicos e o salão para manifestações culturais.

Já em 2022, foi entregue a 1ª etapa da obra com a inauguração dos Espaços Gastronômicos da Casa do Turismo Capixaba e o início das atividades do Restaurante Bistrô Saldanha e da Cervejaria Casa 107, selecionados após edital de licitação aberto em novembro do ano anterior.

Para a terceira etapa do projeto, a “Casa do Turismo Capixaba” também vai incluir um elevador panorâmico de acesso à Setur e uma loja de artesanato, em parceria com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes). Também será implantado um ponto de ônibus, garantindo a acessibilidade da população e uma terceira faixa na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar) para acesso ao edifício histórico.

A previsão de entrega da terceira etapa é o segundo semestre de 2024.

História

O espaço conhecido hoje como Casa do Turismo Capixaba, que já foi conhecido como “Saldanha”, foi construído no período colonial para abrigar o Forte São João com a finalidade de proteger a cidade dos invasores e se tornou o símbolo de resistência do povo capixaba. Tudo começou em 1592, quando o pirata inglês Thomas Cavendish se aproximou com sua esquadra da Ilha de Vitória, depois de um saque bem-sucedido em Santos-SP.

Para se defenderem dos invasores, os habitantes da Vila de Vitória utilizaram madeira, pedras e areia para improvisar dois fortes na baía: um na base do Morro do Penedo e outro no Morro do Vigia. Depois da expulsão dos piratas, o forte do Penedo foi gradativamente desativado. Já a construção erguida do outro lado da baía foi mantida e deu origem ao Forte São João.

No ano de 1931, o Clube Saldanha da Gama comprou a antiga sede do Forte. Além de ser referência em várias modalidades esportivas, o clube passou a investir em festas e concursos tornando-se o principal clube social da cidade o que permitiu a realização de obras de reparos e reformas na edificação. Em 1984, o imóvel foi tombado pela Prefeitura de Vitória. Já a muralha do clube é tombada pelo Estado.

