Governador entrega obras em Iúna e anuncia implantação da Rodovia ES-179

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta sexta-feira (29), o início da elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras de reabilitação e implantação da Rodovia ES-379, no trecho: Entroncamento da BR-262, em Irupi, até o Entroncamento da ES-185, em Iúna. A população iunense está recebendo mais investimentos do Governo do Estado nas áreas de esportes, infraestrutura, prevenção a desastres naturais e segurança pública.

“Como é bom trabalhar e produzir. Nossa organização nos dá a oportunidade de fazer tantas parcerias com os municípios, entregas tantas obras e realizar tantos sonhos dos capixabas. Estamos inaugurando esse muro de contenção tão importante no Centro da cidade e que muitos não acreditavam que iria ficar pronto. Temos diversos calçamentos rurais na região. Agora vamos fazer a reabilitação da rodovia de Iúna até Irupi. Faremos ainda uma nova ponte para melhorar a mobilidade e reduzir os transtornos causados pelas chuvas”, disse o governador.

Uma das grandes obras que serão entregues pelo Estado é a reabilitação e implantação da Rodovia ES-379. Ao todo, o trecho contemplado conta com mais de 25 quilômetros de extensão em um investimento de R$ 87 milhões com previsão de conclusão em 600 dias. As intervenções serão realizadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). O projeto já conta com licença ambiental, o que vai acelerar o andamento da execução dos trabalhos.

Para o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, a obra é necessária e de grande importância para a população do sul capixaba. “Trabalharemos cada vez mais para ajudar a desenvolver o sul do Estado. Estamos fazendo investimentos diferenciados e necessários na região. É uma alegria estarmos aqui presentes, trazendo benefícios e desenvolvimento para as nossas cidades e recebendo da população ainda mais confiança no nosso trabalho”, afirmou.

Ainda no município, Casagrande e o prefeito Romário Batista Vieira inauguram a reforma da Delegacia de Polícia (DP) de Iúna. A intervenção faz parte do programa de reestruturação das unidades policiais, prevista no Programa Estado Presente em Defesa da Vida. Com as melhorias, a população de Iúna e região poderá contar com um maior conforto no atendimento na unidade.

A obra foi realizada em 12 meses e teve investimento de R$ 1,17 milhão. A área do imóvel é de 359 metros quadrados e conta com instalações modernas nos dois pavimentos. A Delegacia tem recepções, cartórios, sala de investigação, gabinete do delegado, alojamentos, duas celas, área de serviço, banheiros e almoxarifado.

O delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), José Darcy Arruda, falou sobre a importância desse tipo de melhoria para a população capixaba. “Com a melhora na infraestrutura, damos condições de atender à população de forma digna. O cidadão fica satisfeito e o policial que presta o serviço tem condições de exercer seu trabalho”, comentou.

A Delegacia de Polícia (DP) de Iúna funciona das 8h às 18h e é responsável pela investigação e elucidação de crimes ocorridos na região. “Com toda certeza a reforma contribui para a melhoria do nosso trabalho na delegacia. Continuaremos dando todo suporte a população da cidade”, afirmou o titular da DP de Iúna, delegado Bruno Alves Rodrigues.

Outra entrega do Governo do Estado em Iúna foi a da revitalização do campo Bom de Bola do bairro Guanabara. Uma obra de R$ 329.807,15, em um investimento realizado por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Nesta ação, coube à Sesport a instalação de um novo gramado sintético, de alto padrão. Todo o material necessário para a execução do serviço foi incluído no acordo com a Prefeitura, que também fez obras no entorno do equipamento.

“Estamos revitalizando campos society ‘s, os chamados Bom de Bola, em todo o território capixaba. A previsão é de que mais de cem campos sejam revitalizados, de norte a sul do Estado, trazendo de volta para a população espaços que já estavam sem uso. Aqui em Iúna, estamos reformando ainda um campo no distrito de Santíssima Trindade e construindo um novo campo Bom de Bola no Córrego Boa Sorte”, acrescentou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Fundo Cidades

Durante a agenda em Iúna, o governador inaugurou a obra de contenção de talude realizada na Avenida Ademar Vieira da Cunha, no Centro, cuja finalidade é de dar estabilidade à área e proteger moradores e pessoas que circulam pelo local. Na ocasião, também autorizou a transferência de recursos para a construção de uma nova ponte na ligação entre os bairros Guanabara e Niterói. Os investimentos chegam a R$ 5 milhões, com recursos provenientes do Fundo Cidades.

A obra de contenção do talude foi executada pela Prefeitura do município com recursos do Fundo Cidades 2022, no valor de R$ 1,24 milhão. Ao todo, a estrutura tem cerca de 69 metros de extensão linear. Foram aplicadas na construção técnicas de solo grampeado com concreto projetado e cortina atirantada. Drenos foram implantados na cortina e uma manta geotêxtil foi instalada atrás da contenção.

Para a parte inferior do muro, o solo e a rocha foram perfurados para a inserção de 75 grampos, cada um com seis metros de comprimento. E após a inserção, os grampos foram preenchidos com calda de cimento. Em seguida, foram instalados drenos, telas de aço e o concreto com cimento especial. Entre outros procedimentos, também foram realizados aterro, calçada em concreto e aplicação de ladrilho hidráulico, visando a garantir estabilidade e segurança do talude.

Ao prevenir deslizamentos de terra e erosão, a obra contribui também para a redução de impactos ambientais e melhora a acessibilidade na região, facilitando o tráfego de veículos e pedestres. Ao todo, a estimativa do município é de que sejam beneficiados até sete mil habitantes.

Com investimento de R$ 3,8 milhão, com recursos provenientes do Fundo Cidades 2023 – Adaptação às Mudanças Climáticas, a nova ponte sobre o Rio Pardo terá aproximadamente 45 metros de comprimento e 10 metros de largura. A estrutura será construída com uma elevação adequada para resistir às inundações. O local da ponte existente é classificado como área de risco devido aos altos volumes de chuva na região, segundo o Plano de Contingência da Defesa Civil (PCDC).

“Com essa obra que inauguramos em Iúna, estamos protegendo vidas, evitando acidentes relacionados a deslizamentos de terra que poderiam afetar a população, além de causar prejuízos materiais. Já a construção da nova ponte vai trazer uma série de benefícios ao município, pois vai ampliar e desobstruir o leito do Rio Pardo. Assim haverá redução do risco de inundações que historicamente têm afetado a região, além da otimização do tráfego de veículos e pessoas”, analisou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.

O Fundo Cidades 2023 – Adaptação à Mudanças Climáticas está inserido no eixo do Programa Capixaba de Mudanças Climáticas. Seu objetivo é realizar ações de prevenção e mitigação em áreas de risco de desastres; de prevenção a eventos hidrológicos extremos, e conservação e revitalização de recursos hídricos. Com seus recursos, somente em Iúna, no total, além da construção da nova ponte, o município também recebeu repasse para elaboração de projetos, totalizando de R$ 4,3 milhões.

Já com recursos do Fundo Cidades 2022, Iúna foi contemplada com transferência de recursos que totalizam R$ 20.672.666,31. Esse montante é destinado aos seguintes investimentos, além da contenção de talude na Avenida Ademar Vieira da Cunha: tratamento superficial duplo de estrada vicinais; aquisição de retroescavadeira, caminhão compactador de lixo, van, micro-ônibus e veículo com 07 lugares; recapeamento de diversas ruas; tratamento de estradas vicinais na Comunidade de Rio Claro; elaboração de Carteira de Projetos Estruturantes e aquisição de equipamento para Polo-UAB, ligado ao Sistema UniversidadES, com ensino à distância.

Também estiveram presentes os prefeitos Romário Vieira (Iúna), Ailton Véin (Ibitirama), Edmilson Meireles (Irupi), Dito Silva (Muniz Freire), Paulo Cola (Piúma), Eleardo Brasil (Divino de São Lourenço), Marcos Luiz Jauhar (Guaçuí) e Luciano Pingo (Ibatiba); o deputado federal Gilson Daniel; os deputados estaduais Dary Pagung e Vandinho Leite; além dos secretários de Estado, Cyntia Grillo (Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social), Bruno Lamas (Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional) e Enio Bergoli (Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca).

