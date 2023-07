Governador entrega obras e anuncia novas ações em Conceição da Barra

O Governo do Estado realizou, nesta quinta-feira (06), a entrega de obras no município de Conceição da Barra, na microrregião Nordeste. Foi inaugurada a modernização da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) João Bastos Bernardo Vieira, além do novo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e a pavimentação de ruas no bairro Areal. Foram anunciados novos investimentos em saneamento básico e na reforma e ampliação do Centro Esportivo e Cultural Dr. Aluízio Feu Smiderle.

Em sua fala, o governador Renato Casagrande destacou a parceria do Estado com os municípios: “Nosso governo está fazendo e fazendo muito em todos os municípios do Estado. Estive mais cedo em Nova Venécia onde anunciamos quase R$ 100 milhões. Agora são mais R$ 16 milhões em obras em Conceição da Barra e depois vamos para Pedro Canário com outros R$ 25 milhões em ações do Estado. Assim, o Governo está presente e mudando para melhor a vida das pessoas”, disse, ao lado do prefeito de Mateuzinho Vasconcelos.

Por meio do Programa Capixaba de Fomento à Implementação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral (PROETI), o Governo do Estado repassou cerca de R$ 3 milhões para investimentos em escolas da rede municipal de Conceição da Barra, permitindo a oferta de 708 matrículas na educação em Tempo Integral.

Além disso, os recursos também foram destinados para a reforma da escola, aquisição de mobiliário, aquisição de equipamentos (informática, climatização, multimídia), acervo de biblioteca, além do apoio no custeio da escola e da oferta de ensino, com material didático, laboratório, entre outros recursos.

Na área de infraestrutura, foi inaugurada a obras de pavimentação e implantação de rede pluvial nas ruas Braço do Rio e Arthur Guedes Alcoforado, no bairro Areal. Com investimento de quase R$ 2 milhões, por meio do Fundo Cidades, as intervenções foram realizadas numa área de 17,2 mil metros quadrados. Os recursos foram transferidos diretamente para o Fundo Municipal de Investimentos, cabendo à Prefeitura a execução dos trabalhos.

A secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, destacou que, após a obra, os moradores das ruas contempladas vão se livrar da lama nos períodos de chuva e da poeira nos dias de sol. Além disso, as vias têm agora melhor condição para o tráfego de veículos e de pedestres, além de serem beneficiadas com redes de captação de água de chuva.

“A transferência do tipo ‘fundo a fundo’ elimina a burocracia e permite que obras com recursos do Estado sejam realizadas de forma mais célere pelos municípios capixabas. Com o Fundo Cidades, estamos realizando ainda mais obras em todas as regiões, fazendo com que o Espírito Santo cresça de forma equilibrada. Assim quem ganha em qualidade de vida é a nossa população”, afirmou a secretária.

Já na esfera das políticas sociais, o Governo do Estado segue fortalecendo as parcerias com os municípios, com objetivo de tornar a rede socioassistencial do Espírito Santo cada vez melhor. A inauguração do novo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Conceição da Barra é mais uma entrega que reflete esse compromisso.

Com um investimento estadual de R$ 725 mil, o novo equipamento, localizado no bairro Campo Verde, ofertará serviços de acolhimento, orientação e acompanhamento de famílias e de indivíduos em situação de violação de direitos, fortalecendo e reconstruindo os vínculos familiares e comunitários.

“Os últimos anos foram marcados por investimentos inéditos do Governo do Estado na área da proteção social. Vamos seguir avançando na manutenção e ampliação dessa rede física socioassistencial com a construção ou reforma de mais 140 equipamentos em todo o Espírito Santo até 2026”, comentou a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo.

Novos investimentos

Durante a agenda oficial, o governador Renato Casagrande assinou a Ordem de Serviço para a reforma e ampliação do Centro Esportivo e Cultural Dr. Aluízio Feu Smiderle, um investimento no valor de R$ 6,46 milhões que será realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em convênio com a Prefeitura Municipal.

Atualmente, as coberturas do ginásio poliesportivo e da quadra que fazem parte do complexo estão destruídas. A reforma vai contemplar o serviço de demolições, recuperação das estruturas, cobertura metálica, fechamento lateral da quadra, alambrado, revestimentos de paredes, substituição do piso do ginásio por piso emborrachado, substituição de esquadrias, pintura, sistema de proteção contra incêndio, instalações elétricas e paisagismo.

O prédio anexo, que também compõe a estrutura do Centro Esportivo e Cultural e que abriga aulas de dança e de várias modalidades esportivas, como balé, ginástica rítmica, jiu-jitsu, judô e karatê, terá sua capacidade ampliada. Dessa forma, poderá expandir ainda mais a promoção de projetos sociais sediados ali, como o Campeões de Futuro, da Sesport.

“O ginásio poliesportivo foi inaugurado no início da década de 1980 e, depois, se tornou este complexo esportivo e cultural. Agora vamos iniciar uma grande reforma para devolver aos cidadãos de Conceição da Barra e da região este equipamento. São obras assim que mostram o quanto o esporte tem sido valorizado pelo nosso governador. Estamos vivendo o maior volume de investimentos esportivos da nossa história, com um montante que ultrapassa os R$ 400 milhões”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Também foi anunciada a construção de três Unidades Básicas de Saúde (UBSs) nas localidades de Sayonara, Braço do Rio e Cobraice. O município recebeu, até o momento, R$ 362.934,00 para a primeira parcela do projeto. Um total de R$ 6,4 milhões serão investidos pelo Governo do Estado para a construção destas unidades que já foram licitadas.

Elas fazem parte do Componente de Infraestrutura da rede de Atenção Primária do Plano Decenal APS+10, que visa destinar recursos, neste primeiro ciclo, para a construção de UBSs, fomentando a ampliação da rede física e a expansão da cobertura da APS, por meio da implantação de novas Equipes de Saúde da Família nos municípios capixabas, assim como a melhoria do desempenho das ações dessas equipes com a expansão da resolutividade e qualidade dos serviços ofertados.

“O município está habilitado com a Secretaria da Saúde para receber os recursos para o custeio integral do projeto de expansão da Atenção Primária. Ele vai receber três UBSs modernas, condizentes com o momento que vivemos, onde a tecnologia avança e com ela novas possibilidades para o Sistema Único de Saúde [SUS]”, pontuou o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.

Ainda no município, a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) e a Prefeitura de Conceição da Barra assinaram um convênio de cooperação técnico-financeira para a implantação do Sistema de Esgoto da Avenida Pai João, no Centro da cidade. O investimento é de R$ 1,8 milhão, oriundos de recursos próprios da Companhia, sendo R$ 1,4 milhão de repasse financeiro e o restante na forma de cessão de materiais. As obras e serviços têm por objetivo a execução das obras de drenagem pluvial e pavimentação concomitante às obras de saneamento.

“À medida que melhoramos nossa infraestrutura de saneamento, criamos as condições para um ambiente de negócios mais saudável e sustentável, impulsionando o desenvolvimento econômico em todas as áreas do Espírito Santo. Esse tipo de parceria com os municípios é fundamental para avançarmos. Esse convênio vai permitir que a atuação da Cesan e da Prefeitura siga um mesmo planejamento”, explicou o diretor-presidente da Cesan, Munir Abud.

Estiveram presentes nas agendas, o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos; os deputados estaduais Alexandre Xambinho e Tyago Hoffmann; o prefeito de São Mateus, Daniel Santana; além da superintendente estadual de Comunicação Social, Flávia Mignoni; e do diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), José Eustáquio de Freitas.

