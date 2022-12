Governador entrega comenda Jerônymo Monteiro a Margareth Pretti Dalcolmo

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, entregou, nesta quinta-feira (22), a Comenda Jerônymo Monteiro, maior honraria concedida pelo Poder Executivo Estadual a uma personalidade, para a médica e pesquisadora da Fiocruz, Margareth Pretti Dalcolmo, em reconhecimento à dedicação incessante na defesa da ciência. A cerimônia foi realizada no Salão São Tiago, no Palácio Anchieta, em Vitória.

O Decreto nº 2185-S foi publicado no Diário Oficial do Estado, concedendo o Grau de Comendadora da Ordem Estadual do Mérito Jerônymo Monteiro.

Casagrande destacou que a médica foi referência nacional no enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). “Homenagear a doutora Margareth é uma grande forma e oportunidade de lembrar a todos que estiveram na linha de frente durante a pandemia. Essa comenda é o reconhecimento também a todo suporte que você deu para o trabalho que nós fizemos no Espírito Santo e que outras lideranças da área da saúde pública realizaram em todo o País. Além de tudo, nós temos muito orgulho dos capixabas que ganham o mundo”, afirmou.

“Estou muito contente em voltar ao lugar onde nasci para receber a mais alta comenda do Estado do Espírito Santo. Vocês não fazem ideia do quão orgulhosa vou pregar esta comenda no meu uniforme de acadêmica e andar com ela pelo resto dos meus dias. De modo que eu devo ao Espírito Santo, o lugar onde eu nasci, à minha família, às minhas origens, à minha família que aqui permanece e aos meus amigos que eu fiz e manterei para sempre. Esse foi um ano muito difícil para mim, com tive perdas importantes na minha vida, mas foi também de conquistas e hoje é um dia especial para mim”, disse a homenageada.

Acompanharam a cerimônia, a primeira-dama do Estado, Maria Virginia Casagrande; os secretários de Estado, Edmar Camata (Controle e Transparência), Nara Borgo (Direitos Humanos); o conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES), Rodrigo Chamoun; o ex-governador Vitor Buaiz, além de familiares da homenageada, subsecretários, pesquisadores e cientistas.

Ordem estadual do mérito Jerônymo Monteiro

Criada pelo Decreto nº 230, de 19 de abril de 1972, a Ordem Estadual do Mérito Jerônymo Monteiro destina-se a agraciar personalidades e instituições nacionais e estrangeiras dignas e merecedoras da gratidão e da admiração do povo espírito-santense.

Homenageada

Margareth Pretti Dalcolmo é Doutora em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo e pesquisadora sênior da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Membro de Comissões Científicas das Sociedades Brasileiras de Pneumologia e Tisiologia e de Infectologia, da REDE TB de Pesquisa em Tuberculose e membro do Steering Committee do Grupo denominado RESIST TB, da Boston Medical School.

Integra também o Grupo de Peritos para aprovação de medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde (OMS). Membro do Regional Advisory Committee do Banco Mundial para projetos de saúde na África Subsaariana em Tuberculose e doenças respiratórias ocupacionais.

Tem mais de 100 artigos científicos publicados nacional e internacionalmente.

Docente da Pós graduação da PUC-RJ, é membro e ex-coordenadora da Câmara Técnica de Pneumologia e Cirurgia Torácica do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj).

Investigadora principal dos ensaios clínicos: SimplicTB da Global Alliance for Tb Research; do BRACE Trial para vacina BCG para prevenção da Covid-19; do Estudo fase 3 para uso do Molnupiravir para Covid-19; do Estudo de fase 3 para o Favipiravir para Covid-19.

Colunista semanal do jornal O Globo em Hora da Ciência.

Presidente wleita da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o biênio 2022-2024.

Desde o início da pandemia da Covid-19 atua como comunicadora da ciência em órgãos de imprensa, com mais de 500 intervenções e entrevistas. Recebeu homenagens ao longo do período: Mulher do Ano pela Revista ELA de O Globo / Personalidade do Ano pela Arquidiocese do Rio de Janeiro / Prêmio Dra. Nise da Silveira pela Prefeitura do Rio de Janeiro / Mulheres da Revista Forbes em 2020 / Personalidade do Ano pelo sistema O Globo em 2020

