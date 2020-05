Governador e primeira-dama testam positivo para Covid-19

Estado registrou 29 novas mortes e 48 novos casos em relação a este sábado (23).

O Espírito Santo registrou, até a tarde deste domingo (24), 447 mortes por Covid-19. Já o número total de casos confirmados chegou a 10.007, sendo que 2.670 são profissionais da saúde. Os dados foram divulgados na plataforma Painel Covid-19, do Governo do Estado.

Na comparação com os dados divulgados neste sábado (23), o aumento é de 29 novas mortes e 48 novos casos da doença. Até o momento, 4.784 pessoas estão curadas e 36.145 testes foram feitos.

Vale ressaltar que a confirmação de casos é lançada no sistema utilizado pelo Governo do ES no dia referente à coleta da amostra do paciente, enquanto a divulgação para o público externo ocorre apenas no dia que sai o resultado positivo para a doença.