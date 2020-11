Governador e primeira-dama do Estado visitam a ArteSanto

O governador Renato Casagrande esteve nesta quarta-feira (11) no munícipio de Mucurici, na macrorregião norte do Estado, onde participou da inauguração das obras do Deck Balneário, de uma unidade do Campo Bom de Bola e da iluminação do estádio do distrito de Itabaiana. A agenda também contou com visita a obras viárias do Governo do Estado na região.

“Inauguramos o ‘Píer do Balneário’ em parceria com a Prefeitura, através do Fundo Cidades, além da entrega de dois automóveis. Esse píer embeleza ainda mais esse Balneário que mudou a cara da cidade, dando mais vida. Também estamos entregando um Campo Bom de Bola, que fica próximo ao Balneário, levando esporte e saúde aos moradores. E o Estádio de Itabaiana agora ganha iluminação e poderá utilizar tanto para o esporte quanto para as festas locais que sempre atraem e movimentam a comunidade”, comentou o governador.

O Campo Bom de Bola vai funcionar em um dos principais cartões postais da sede do município, o Balneário Aquático. O investimento do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), foi de R$ 453.007,67. O campo mede 31,90 x 49,40m e é equipado com grama sintética, alambrado e banco de reservas para duas equipes, além de sistema de drenagem. A iluminação do espaço é feita por seis postes com três refletores cada um. A expectativa é de que, além de atender toda a comunidade, o local seja utilizado para as aulas do núcleo de futebol do projeto Campeões de Futuro, do Governo do Estado.

No distrito de Itabaiana, o Governo do Estado investiu R$ 170.868,91 na implantação da iluminação do estádio, composta por seis torres de treliça metálica, com 15 metros de altura e três refletores de LED cada. A expectativa é beneficiar cerca de 150 atletas amadores que praticam o futebol na região, possibilitando a realização de disputas noturnas de amistosos ou torneios para equipes nas categorias feminina, masculina e master, além da atuação de escolinhas de futebol infantil.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, falou sobre essas duas importantes entregas para a comunidade esportiva de Mucurici: “O esporte é muito mais do que uma atividade física, apenas. Ele se conecta com a saúde, com a educação, a inclusão social, o lazer e o bem-estar. Por isso, é com muito orgulho que entregamos essas duas obras, que atenderão de crianças e adolescentes – como no caso dos nossos 180 alunos do projeto Campeões de Futuro, na sede do município –, a adultos, que poderão realizar uma série de atividades noturnas com a iluminação do estádio em Itabaiana”, pontuou.

Obras pavimentação na ES-320

Pela manhã, Casagrande visitou as obras de pavimentação da ES-320, entre o distrito de Cotaxé, em Ecoporanga, e o município de Ponto Belo, no norte do Estado. As intervenções estão sendo executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

O governador comentou a importância da retomada da obra para a região: “Alegria estar aqui na comunidade de Cotaxé. Estamos visitando essa obra da rodovia, que iniciamos ainda em nosso primeiro mandato, e que iremos concluir ainda neste ano. Uma obra importante e que mostra nossa preocupação com o interior do Espírito Santo. Ficamos quatro anos sem investimentos, mas os retomamos agora para o desenvolvimento do nosso Estado”, disse.

O investimento nas intervenções é de cerca de R$ 60 milhões em 28,7 quilômetros de vias pavimentadas. As obras estão avançadas, com mais de 80% da pavimentação concluída, e previsão de entrega no próximo mês. Atualmente, as equipes do DER-ES estão executando serviços como terraplenagem, sinalização e drenagem. As obras incluem ainda a variante Jabuti Grande, a implantação de abrigos de ônibus e de faixa multiuso.

As intervenções vão estabelecer a ligação pavimentada entre as sedes dos dois municípios. “As obras na ES-320 vão beneficiar os produtores rurais, que precisam escoar suas mercadorias, e permitir uma maior integração entre os municípios, já que haverá uma ligação pavimentada entre as sedes”, afirmou o diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto Coura.

Obras nas rodovias Pinheiros – Nova Venécia e Conceição da Barra – Itaúnas

Além das obras entre Ecoporanga e Ponto Belo, o DER-ES está executando outras intervenções no norte do Estado. Entre elas, a pavimentação da ES-010, entre Conceição da Barra e a Vila de Itaúnas, e a reabilitação da ES-130, entre Pinheiros e Nova Venécia. A previsão é que as duas sejam concluídas em fevereiro do ano que vem.

Com investimento de cerca de R$ 42 milhões, as obras neste trecho da ES-010, com 20,7 quilômetros, vão impulsionar o turismo em uma das regiões mais conhecidas do Espírito Santo e facilitar o deslocamento dos moradores de Itaúnas. Já a reabilitação da ES-130 representa um investimento de cerca de R$ 39 milhões e está com mais de 70% dos serviços concluídos.

