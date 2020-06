Governador do MS tem filho fora do casamento, mas nega traição, diz colunista

Chico Ribeiro/Governo do Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja, governador do Mato Grosso do Sul

O governador do Mato do Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), tem um filho fora do casamento com Fátima Azambuja, mas nega que tenha traído a mulher. A informação é do colunista Léo Dias, do portal Metrópoles , que disse que disse que o menino, de 13 anos, é fruto de um relacionamento extraconjugal de Azambuja com Michela Vasques.

Casado há 37 anos com Fátima, o governador tem três filhos assumidos dentro dessa relação. São eles Rafael, Tiago e Rodrigo. Esse quarto filho se trata de João.

Segundo a apuração do colunista, a existência de João foi confirmada pela assessoria de imprensa de Azambuja, que ainda afirmou que o garoto vive atualmente no Rio Grande do Norte. A equipe de comunicação, no entanto, reforçou que o caso não foi uma traição.

Procurado pelo portal Metrópoles por e-mail, Azambuja disse que falaria sobre João, mas acabou não respondendo aos questionamentos.

Eleito deputado estadual em 2006 pelo PSDB, a coluna diz que Azambuja teve um “romance tumultuado” com Michela e que, antes do nascimento de João, os dois brigavam muito.

Em uma dessas ocasiões, o atual governador teria obrigado Michela a fazer um aborto, mas a nova gravidez criou uma crise na relação. Sob ameaças, ele ainda teria forçado a amante a ir morar no Rio Grande do Norte. Michela nunca pediu exame de DNA.