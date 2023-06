Governador do Estado visita feira de inovação em Vitória

O governador do Estado, Renato Casagrande, visitou, na tarde deste sábado (03), o Espírito Santo Innovation Experience (ESX). O evento, que reúne as maiores iniciativas na área de inovação no Estado e chega a sua 5ª edição, teve início nesta sexta-feira (02) e segue até este domingo (04), na Praça do Papa, em Vitória, com entrada gratuita.

Na ESX, Casagrande conversou com os expositores e conheceu algumas iniciativas. Ele comentou sobre a construção coletiva, envolvendo Estado e sociedade civil, de um abiente favorável à inovação e sua importância para o desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo.

“Um evento que reúne o Governo do Estado, o Sebrae, diversas instituições e mais de cem startups demonstra que formamos um ambiente de inovação, que buscamos fortalecer aqui no estado. E que bom que construímos juntos esse ambiente. Essa não é uma ação só do Governo do Estado, mas da sociedade capixaba. Somos um estado que por muito tempo se ancorou na atividade industrial tradicional, mas sabemos que temos que avançar com outros modelos de desenvolvimento, incorporando inovação, gerando oportunidade de renda. O caminho da criatividade e da inovação é o que nos leva a alcançar soberania. Sabemos que um país só é soberano quando investe em educação e inovação”, disse o governador.

O Espírito Santo Innovation Experience (ESX) reúne startups, instituições e pessoas que dialogam com ideias inovadoras e desenvolvimento tecnológico. O evento é promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES) realiza, em parceria com o Governo do Estado. Em sua última edição, reuniu mais de 17 mil pessoas, apresentando novidades para diferentes públicos e setores.

Em seu espaço no evento, o Governo do Estado apresenta as ações na área da inovação, envolvendo as Secretarias da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), Gestão e Recursos Humanos (Seger), Cultura (Secult), Saúde (Sesa) além da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf). O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) também expõe no local como parceiro do Governo do Estado.

Espaço Governo

O Governo do Estado tem na feira uma área especial para apresentação das iniciativas na área da inovação: o Espaço Governo. No primeiro dia do evento, a sexta-feira, foram apresemtadas as ações: FapesTalk: Na trilha da inovação – da academia ao mercado; Stakeholders e a Lei de Incentivo à Cultura e Inovações tecnológicas e acervos da Midiateca Capixaba, ambas da Secult; Atendimento digital para os produtores rurais do ES, da Seag; Inovações tecnológicas apoiadas pelo ICEPi para o SUS capixaba: PADTech, BioBone, 3sHealth, e-Rua e Gota de Vida, da Sesa; e Pitch de Sucesso: Ronaldo Ribeiro (Jade Autism), da Secti

Neste sábado, o público do evento pode conferir as seguintes iniciativas: Hub ES+ e Ecossistemas Territoriais Criativos, uma ação da Secult e da Secti; Aceleração de Iniciativas Públicas: o que aprendemos em três edições, da Seger; Metodologia de Linguagem Simples: aproximando governo e cidadãos, uma parceria Seger e Secult; Incubadoras Estaduais: Insight e Prosperas, da Secti; Oportunidades Fapes: experiências e estratégias para participação em editais governamentais, da Fapes; e Oportunidades para o setor do Audiovisual: implementação da Lei Paulo Gustavo no Espírito Santo, da Secult

Neste domingo (04), último dia do evento, a Seger vai apresentar a palestra Do PitchGovES ao StartupES: Startups e Governo Caminhando Juntos. Outra iniciativa que poderá ser conhecida no Espaço Governo é Utilização de Drones no Mapeamento de Áreas de Risco, que será apresentada pela Seag e IJSN.

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) também participa do Espírito Santo Innovation Experience (ESX), realizando o atendimento a empresas que desejam tirar ideias do papel e investir, além de participar de palestras e rodada de negócios.

