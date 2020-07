Governador do Estado visita comunidade da Piedade em Vitória

.

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve no bairro Piedade, em Vitória, na tarde desta terça-feira (21), para visitar o local onde será construído o Memorial da Paz na comunidade. Casagrande visitou ainda o Destacamento de Polícia Militar (DPM) do bairro, que atualmente passa por obra de melhoria, e participou de uma ação do eixo social do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, com a distribuição de kits de alimentação e máscaras, além da adoção de medidas de prevenção ao novo Coronavírus (Covid-19) junto aos moradores.

“Viemos fazer uma visita para ver o trabalho realizado pelo Governo do Estado e pela Prefeitura de Vitória, de forma integrada com a comunidade. São ações de curto e médio prazo não somente na área da segurança pública, mas também com políticas sociais, com projetos importantes, que impactam diretamente a quem mais necessita. São dois pilares que precisamos ter em áreas mais vulneráveis: proteção policial e políticas sociais. Estes são eixos do nosso Programa Estado Presente”, afirmou o governador.

A ação acontece no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Carlita Corrêa Pereira e também na Escola Municipal de Ensino Fundamental em Tempo Integral (EmefTi) Anacleta Schneider Lucas, no bairro Fonte Grande. No local, também estão distribuídas cartilhas informativas e orientação sobre violência doméstica. A distribuição dos donativos segue nesta quarta-feira (22), de 8h às 11 e das 13h às 18h.

“Esta é uma importante ação do Governo do Estado em conjunto com a Prefeitura de Vitória na Piedade. Estamos aliando ações de cidadania, como distribuição de cartilhas e orientações com relação às garantias de direitos, com ações de prevenção à Covid-19. Vale destacar que, via eixo social do programa Estado Presente, o Governo está em constante diálogo com a comunidade para fortalecimento de diversas ações no território”, disse a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.

Também participaram da visita, os secretários de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, e da Casa Militar, coronel Aguiar; o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, coronel Douglas Caus; além de lideranças comunitárias.

“O Governo do Estado tem olhado com muito carinho e cuidado para as comunidades carentes, ainda mais nesse período difícil devido à pandemia, em especial, aos moradores da Piedade. Os ataques covardes que ocorreram fragilizaram muito àquelas pessoas e agora estamos buscando trazer de volta a estima desses moradores. Com ações de segurança pública, aliadas à parte social, como prega o programa Estado Presente, tenho certeza que vamos obter um grande resultado nessa região e trazer de volta aquele cenário de cultura e referência à Piedade”, afirmou o secretário da Segurança Pública.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Governo

Giovani Pagotto

(27) 98895-0843