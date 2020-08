Governador do Estado do Espírito Santo anuncia medidas que permitirão o andamento dos cursos e concursos da Polícia Militar

.

Na manhã desta segunda feira (10), o Governador do Estado do Espírito Santo, José Renato Casagrande, anunciou no Palácio Anchieta diversas medidas que permitirão o andamento dos cursos e concursos da Polícia Militar.

O Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2020), que já se encontra em andamento na modalidade de ensino a distância (EAD), recebe nesta data, mais sete novas disciplinas.

O Governador Renato Casagrande anunciou também, que publicará um Decreto autorizando as atividades presenciais para os cursos da Polícia Militar. Com isso, o Curso de Habilitação de Sargentos retomará as aulas presenciais a partir da 2ª semana de setembro, com a conclusão prevista para o dia 16 de outubro.

Com vistas ao encerramento do CHS, o Governo também anunciou a possibilidade de envio de projeto de lei à Assembleia Legislativa antecipando excepcionalmente para o ano de 2020 a data de promoção dos soldados a cabos da Polícia Militar para o dia 28 de outubro.

As medidas anunciadas quanto às atividades presenciais alcançarão também os concursos públicos que estão em andamento na Polícia Militar, O Estágio de Adaptação de Oficiais Médicos, os Cursos de Formação de Oficiais (CFO) e de Soldados Combatentes e músicos (CFSD). Esses concursos se encontram na etapa de divulgação da classificação, restando ainda a entrega final de documentos e a matrícula.

O início desses cursos ocorrerá posteriormente ao encerramento do Curso de Formação de Sargentos (CHS), observando a adequação das instalações da Academia de Polícia Militar do Espírito Santo (APM), em consonância com as diretrizes de prevenção ao Covid-19, estabelecidas pela Secretaria de Estado da Saúde.

