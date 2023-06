Governador do Espírito Santo participa do encerramento da 8ª edição do Cosud

Os governadores do Sul e Sudeste encerraram a 8ª edição do Cosud, em Minas Gerais, na manhã deste sábado (3), com a divulgação da Carta de Belo Horizonte, com foco nas ações de geração de emprego e renda, tema do encontro.

Durante o encontro, os governadores e secretários de Estado, discutiram temas relevantes em diversas áreas, como saúde, educação, segurança, planejamento, governo digital, cultura, e desenvolvimento econômico e social. Além disso, os governadores defenderam uma Reforma Tributária que garanta a simplificação e respeite o federalismo, destacando a importância da preservação da autonomia de estados e municípios.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, em seu discurso de encerramento, reiterou o compromisso com a responsabilidade fiscal, a estabilidade e a previsibilidade, destacando que a união entre os poderes governamentais é fundamental para garantir o desenvolvimento sustentável dos estados.

“O Espírito Santo é o menor Estado em população do Cosud, mas com muito potencial e características positivas. Podemos juntos, com troca de experiências, ajudar o país a ser menos desigual. Queremos que o Cosud gere oportunidades para este país, fortalecendo nossos Estados. Os governadores ganharam muito protagonismo nos últimos anos e isso exige muito equilíbrio”, disse.

Na ocasião, Casagrande destacou ains as oportunidades do país na geração de energia limpa e promoção do desenvolvimento sustentável: “O Brasil tem a oportunidade de ser o maior protagonista no debate da energia. O Brasil já é um fornecedor extraordinário de alimento e agora há uma expectativa mundial de que o Brasil amplie muito sua produção de alimentos. Mas o mundo precisa de energia, e energia limpa, e o Brasil é o país com maior potencial de fornecer energia para o mundo. Então assim nós estamos vivendo o maior momento de maior oportunidade pra esse país e também de grande oportunidade pros nossos estados das regiões Sul e Sudeste.”

O encontro também definiu a formalização do Cosud. Cada governador enviará o mesmo Projeto de Lei de formalização do Consórcio para suas respectivas Assembleias Legislativas. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, foi eleito primeiro presidente do Consórcio. O mandato será de um ano, porém, como o Cosud ainda não foi formalizado, Ratinho Júnior ficará na presidência do Consórcio até o fim de 2024. Também ficou definida a regra de que o presidente e o vice-presidente do Consórcio devem ser de regiões diferentes.

A 9ª edição do Cosud será sediada em São Paulo, em 90 dias.

Leia a Carta de Belo Horizonte: clique aqui.

