Governador do Espírito Santo participa de evento sobre café em São Paulo

O governador do Estado, Renato Casagrande, foi um dos homenageados no 9º Coffee Dinner & Summit, evento sobre a cadeia produtiva de café que aconteceu em São Paulo (SP) nessa quinta (25) e sexta-feira (26). Casagrande foi um dos palestrantes do painel de autoridades no evento. O governador falou sobre o recém-lançado Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cafeicultura do Espírito Santo, além de comentar sobre a atual situação do mercado de café e os impactos da reforma tributária no setor agropecuário.

“Sou de um Estado onde o café é o produto mais importante. Com 70% das propriedades rurais especializadas no produto. Somos referência em qualidade, comprovada em concursos de café. Além da produção, também investimos em formação, pesquisa e assistência técnica. Recentemente, lançamos um Programa de Desenvolvimento de Sustentabilidade da Cafeicultura, com 35 eixos e 27 projetos, visando aumentar a produtividade e a qualidade do café. Nos preocupamos com questões de governança, ação social, recursos hídricos, tecnologia e agregação de valor para garantir a renda do produtor rural”, disse o governador.

O Espírito Santo é uma referência nacional e mundial na produção de café, sendo responsável por três a cada quatro sacas de Conilon produzidas no País. O Estado produz em quantidade e com qualidade, as duas espécies de café que são consumidas no mundo: Arábica e Conilon. No ano passado, a área do Conilon no Espírito Santo foi de 259,174 hectares, o que rendeu uma média de 47,7 sacas por hectare.

O Coffee Dinner & Summit é organizado pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). O evento também contou com painéis temáticos, nos quais foram discutidas questões importantes para o setor cafeicultor, como a logística de exportações de café e a sustentabilidade.

Também estiveram presentes pela comitiva capixaba, o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço; o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli; e o diretor-presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Franco Fiorot.

