Governador do ES visita Academia de Polícia Militar e assina ordem de serviço para construção de ginásio poliesportivo

.

Na manhã desta terça-feira (18) o excelentíssimo senhor Governador do Estado do Espírito Santo, José Renato Casagrande, visitou a Academia de Polícia Militar do Espírito Santo (APM-ES) para assinatura da ordem de serviço que autoriza a construção do novo ginásio poliesportivo da unidade.

Após a recepção do governador com honras militares, os convidados seguiram para o auditório da Academia. O Comandante Geral da PMES, coronel Douglas Caus, agradeceu ao Governador pelos recentes investimentos na polícia militar: “Mesmo em um cenário relativamente desfavorável, o Governador Renato Casagrande demonstra o seu compromisso com a sociedade capixaba ao apostar em investimentos que melhorarão exponencialmente a formação do policial militar espírito-santense”.

Durante a cerimônia o Governador discorreu sobre a importância dos investimentos para a formação do policial militar capixaba. “Com a construção da nova quadra, daremos aos policiais militares em formação a oportunidade de desfrutarem de um ambiente projetado e executado para as suas necessidades, o que resultará não só numa formação mais humanizada, mas também num melhor serviço prestado à população como um todo”.

Após a fala dos convidados, o comandante da APM-ES, tenente-coronel Pablo Couto Ferreira, teve a oportunidade de guiar as autoridades por toda a unidade, apresentando as instalações e o local de construção da nova quadra.

Ginásio poliesportivo

O novo ginásio poliesportivo está previsto para ser concluído em 150 dias e contará com uma quadra para a prática de atividades físicas que poderá ser utilizada para as mais variadas modalidades esportivas. Além disso, todo o espaço será coberto e abrigará uma arquibancada e vestuário.

Plano diretor

Ainda durante a visita, o Comandante Geral da PMES entregou ao Governador do Estado o plano diretor de ensino da polícia militar.

Em entrevista durante a visita, o Diretor de Ensino, Instrução e Pesquisa, coronel Antônio Marcos de Souza Reis, sobre a importância da visita do Governador, respondeu que “(…) hoje é um dia histórico para a APM/ES e para o Sistema de Educação, pois o senhor Governador, mesmo em um ambiente de crise e seus reflexos, fez um importante investimento em infraestrutura que resultará em mais qualidade na educação e dignidade aos nossos alunos.” E Finalizou: “Outro ato histórico foi a entrega do nosso Plano Direto de Ensino ao senhor Governador, pois está previsto tanto o projeto quanto toda conceituação que norteia a educação na PMES.”

Além das autoridades citadas, estiveram também presentes o Sr. Secretário de Segurança Pública, Coronel PM Alexandre Ofranti Ramalho, o Sr. Deputado Estadual Coronel Alexandre Quintino Moreira e a Sra. Superintendente Executiva do Departamento De Edificações e De Rodovias Do Espírito Santo, Grace Kelly Breda Bazilio de Souza, representando o diretor presidente.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]