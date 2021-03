Governador do DF diz que Pazuello garantiu pagar novos leitos de UTI Covid-19

Reprodução Ibaneis Rocha disse que DF abrirá novos leitos para tratar pacientes de Covid-19

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse nesta segunda-feira (1º) após conversa com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que o chefe da pasta garantiu o pagamento dos leitos de UTI que a capital do país conseguir habiitar. Ele diz que, até domingo, serão abertos 130 leitos.

Ao Metrópoles, o governador do Distrito Federal disse que a maior dificuldade tem sido a falta da oferta desses espaços especializados.

“O problema hoje é que esses leitos não existem e estamos trabalhando para criar. Leito de UTI demanda equipamentos, insumos e, principalmente, recursos humanos, os quais estão mais que escassos nesta crise nacional”.

Durante o fim de semana, a ocupação das UTIs na rede pública chegou a 97%. Nesta segunda, 90,4% estavam com pacientes e há 22 leitos vagos, segundo a secretaria. Dos leitos de unidade de cuidados intermediários (UCI), 81,5% estão ocupados e há 21 unidades livres.